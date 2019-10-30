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FETÖ'den yargılanan eski öğretmene etkin pişmanlık indirimi

Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmen, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı
 30 Ekim 2019 14:47
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FETÖ'den yargılanan eski öğretmene etkin pişmanlık indirimi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski öğretmen sanığa, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Emre B. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Emre B, örgütle ilk olarak üniversite eğitimi için gittiği Diyarbakır'da tanıştığını ve FETÖ'ye ait öğrenci yurdunda kaldığını söyledi.

Yurtta sohbet toplantılarını ''Büyük bölge imamı'' sıfatıyla İhsan isimli kişinin düzenlediğini belirten Emre B, şöyle devam etti:

''FETÖ, Diyarbakır'ı üç bölgeye ayırmıştı. Her bölgenin sorumlu abileri vardı. Diyarbakır'da bulunduğum sırada Muammer isimli bir kişi yurda gelirdi. Bildiğim kadarıyla bu kişi örgütün Siirt il imamıydı. Muammer isimli şahıs ünlü futbolculara sohbet verdiğinden bahsederdi. Daha sonra Adana'ya gelerek, örgüte ait dershanede öğretmenlik yaptım. Beni örgütün yayın organı olan Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine zorla abone yaptılar. Maaşımdan rızam dışında burs adı altında para kesiyorlardı. Dershane yönetimi benim e-Devlet şifremi alarak, zorla kendi sendikasına üye yaptı. Mahkemenize etkin pişmanlığa dair ayrıntılı beyanlarımı içerir dilekçemi sundum. Beraatime karar verilmesini talep ederim.''

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Emre B'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı
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