'ABD yönetiminin Temsilciler Meclisinin bu hatasını düzeltmesini bekliyoruz'
|30 Ekim 2019 15:00
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Tarihsel hiçbir gerçekliği olmayan sözde Ermeni soykırımı iddialarının, bir siyasi çekişme aracı olarak ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisinin sözde Ermeni soykırımı ve Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yaptırım kararlarının, iki ülke ilişkileri açısından tarihi ve siyasi bakımdan tamir edilemeyecek bir kırılma ve hata olduğunu belirtti.
Kurtulmuş, açıklamasına şöyle devam etti:
"Hakikat defterinin hiçbir sayfasında yazmayan ve tarihsel hiçbir gerçekliği olmayan sözde Ermeni soykırımı iddialarının, bir siyasi çekişme aracı olarak ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması kabul edilemez. Terörle mücadele kapsamında başarıyla gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekatı'na gölge düşürmek ve bölgemizde oynamaya çalıştıkları kirli satranç oyununda yeni bir hamle yapmak isteyenler, Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunda bir kez daha mağlup olacaklardır."
Türkiye'nin bölgesindeki tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygılı olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, "Türkiye'nin, bu coğrafyanın daha çok parçalanmasına karşı aldığı tedbirleri ve terörle mücadelesini anlamamak ve yok saymak akıl tutulmasıdır. ABD yönetiminin, Temsilciler Meclisinin bu hatasını düzeltmesini bekliyor, sağduyuya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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