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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı
 30 Ekim 2019 15:31
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TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını belirterek, "Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin barış içinde yaşamasına engel olan bir fitne ve terör sorunu vardır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Almanya ile 30 Ekim 1961'de imzaladığı İş Gücü Anlaşması'nın 58. yılı dolayısıyla gündem dışı söz aldı.

Sırakaya, BM Mülteciler Örgütü raporuna göre dünyada 272 milyon kişinin göçmen konumunda olduğunu, bunun 65 milyonunun çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

Dünyanın vicdanı olarak nitelendirilen, insani yardımda lider olan Türkiye'nin en çok sığınmacıyı misafir eden ülke konumda bulunduğunu vurgulayan Sırakaya, başta ölümden kaçan, yerinden edilmiş Suriyeliler olmak tüm mazlum milletler konusunda önemli süreci başarıyla sürdürdüklerine işaret etti. Sırakaya, yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla bölgenin terör örgütlerinden temizlenip, Suriyelilerin güvenli biçimde tekrar ülkelerine döneceğini dile getirdi.

Sırakaya, Almanya ile 30 Ekim 1961'de imzalanan anlaşmadan bugüne kadar geçen sürede Almanya'da 3,5 milyon, bütün dünyada yaklaşık 6,5 milyona ulaşan vatandaşın, dördüncü nesillerinin yaşandığını anlattı.

Sırakaya, TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu kurulduğuna işaret ederek, komisyonun, yurt dışındaki vatandaşların belirlenen ihtiyaçlarının ivedi şekilde giderilmesinde ve sorunlarının Meclis gündemine taşınmasında önemli bir aşama olduğunu bildirdi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de gündem dışı konuşmasında yerel yönetimlerde yaşanan sorunlara değindi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sataşma gerekçesiyle Tiryaki'nin eleştirilerine yanıt verdi.

Özkan, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını ifade ederek, "Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin barış içinde yaşamasına engel olan bir fitne ve terör sorunu vardır. Kürtlerin kurucu unsur olduğuna inanıyoruz; etle tırnak değil, bizzat kurucu unsur." diye konuştu.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu da Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının yıl dönümü dolayısıyla gündem dışı söz aldı.
Anadolu Ajansı
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