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Vali ve eşiyle kahvaltı etme hayali gerçek oldu

Edirne Valisi Ekrem Canalp: Kadınlarımızın hayallerini gerçekleştirmek için birçok çalışma hayata geçirdik. Meslek edindirme kursiyerlerinden Çiğdem Urtekin'e hayali sorulduğunda 'Vali bey ve eşi ile kahvaltı etmek' olduğunu söyledi. Bu da bizi mutlu etti. Çiğdem hanımın hayalini, kursiyerlerimizle gerçekleştirmiş olduk
 30 Ekim 2019 15:41
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Vali ve eşiyle kahvaltı etme hayali gerçek oldu

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün istihdama yönelik meslek edindirme kurslarına devam eden 100 kadınla buluştu.

Vali Canalp ve eşi, Vali Konağı'nda misafir ettikleri kadın kursiyerlere çeşitli ikramlarda bulundu.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, sosyal hizmet birimlerinin meslek edindirme kurslarına birçok kadının katıldığını söyledi.

Kadınların ürettikleriyle aile ekonomisine katkı sağladığını belirten Canalp, "Bu kapsamda kooperatifleşme önemlidir. Havsa ilçemizde bunun güzel bir örneğini hayata geçirdik. Ev hanımları, hayalini kurdukları kooperatifi desteklerimizle kurdu ve üretime devam ediyor." dedi.

"Bir Dünya Kur" çatı programı kapsamında eğitmenlerin kadınlara hayallerini sorduğunu anlatan Canalp, "Kadınlarımızın hayallerini gerçekleştirmek için birçok çalışma hayata geçirdik. Meslek edindirme kursiyerlerinden Çiğdem Urtekin'e hayali sorulduğunda 'Vali bey ve eşi ile kahvaltı etmek' olduğunu söyledi. Bu da bizi mutlu etti. Çiğdem hanımın hayalini, kursiyerlerimizle gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

- "Valimiz kursumuza makineler kazandırdı"

Meslek edindirme kursuna devam eden 44 yaşındaki Çiğdem Urtekin de hayaline kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Vali Canalp ve eşinin kursu da ziyaret ettiğini aktaran Urtekin, şöyle konuştu:

"15 yıldır bu kurslara katılıyorum. Sayın Valimiz kursumuza makineler kazandırdı. Ev hanımları olarak paramızı kendimiz kazanıyoruz. Kursa devam eden arkadaşlarımıza hayallerini sordular, herkes fikrini söyledi. Ben de Valimiz ve eşiyle kahvaltıda bir araya gelmeyi istediğimi söyledim. Bugün bu hayalim arkadaşlarımla birlikte gerçekleşti. Mutluyum, teşekkür ederim."

Programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve kurs eğitmenleri katıldı.
Anadolu Ajansı
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