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30 belediye üzerinden iş adamlarına sahte başkan oyunu

Dolandırıcılar çıtayı yükselterek bu sefer de belediye başkanı kılığına girmeye başladı. Özellikle son yerel seçimleri de fırsat bilip harekete geçen dolandırıcıların Türkiye genelinde aralarında büyükşehir belediyelerinin de olduğu 30 belediye başkanı üzerinden iş adamlarından para toplamaya çalıştığı ortaya çıktı.
 30 Ekim 2019 16:04
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30 belediye üzerinden iş adamlarına sahte başkan oyunu

Telefonda savcı, polis ve banka görevlisi kılığına girerek yüzlerce kişinin maddi anlamda canını yakan dolandırıcılar, kendilerine buldukları son gelir kapısında bu sefer de sahte belediye başkanı oldu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından bir çok belediyede yaşanan görev değişimlerini de fırsat bilip harekete geçerek son 6 ay içerisinde 30 belediyeyi hedef alan dolandırıcıların, aralarında İzmir gibi büyükşehirlerin de olduğu onlarca belediye başkanın adını kullanıp iş adamlarından para toplamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Şu ana kadar kaç iş adamından ne kadar bir paranın toplandığının bilinmediği yöntem ise şöyle işledi;

SAHTE BAŞKAN İLE İŞ ADAMINA TELEFON

İl ve ilçe bazında önde gelen kurumların patronlarını gözüne kestiren dolandırıcılar, arayacakları iş adamının daha önceden söz konusu belediye başkanı ile bir münasebetinin olup olmadığını araştırıyor.

Bu kısa araştırmanın ardından direk şirketin santralini özel kalem sıfatıyla arayan kişi söz konusu şirketin patronu ile belediye başkanının görüşmek istediğini aktarıyor. Telefona gelen şirket sahibi bir kaç dakika bekletildikten sonra hattın diğer ucundaki sahte başkan ile görüşmeye başlıyor.

YARDIMA MUHTAÇ ÖĞRENCİLERİ GİYDİRME YALANI

Karşılıklı hal hatır sorma ile başlayan görüşme yerelde yapılan işler ve siyasi gelişmelerle derinleştikten sonra aramanın asıl amacına geliniyor. Sahte başkan kılığındaki kişi iş adamına şu an makamında öğretmenler ile yardıma muhtaç öğrenciler olduğunu ve belediye olarak A'dan Z'ye tüm giyim masrafları için bir kampanya başlattıklarını aktarıp, bu öğrencileri şehirdeki iş adamlarına bölüştürdüklerini kendisine de belli bir sayıda öğrencinin düştüğünü belirtiyor.

FİRMANIN KAPASİTESİNE GÖRE RAKAM

İş adamının bu istek üzerine elinden geleni yapacağını belirtmesi üzerine ise işlemin hızla yapılabilmesi için şirketin kapasitesine göre 10 ile 50 bin TL arasında bir rakam çıkarılarak muhasebeden birinin numarasının verilmesi için baskı kuruluyor.

Konuştuğu kişinin belediye başkanı olduğunu düşünen iş adamı ise yoğun ısrar üzerine gelen talebi ikiletmeden önce ne gerekiyorsa kendilerinin alıp yollayabileceğini aktarıyor. Ancak bu durumun işine gelmediği dolandırıcılar ise malzemelerin satın alındığını sadece firmanın hesabına ödeme yapılması gerektiğini ifade ediyor. Bunun üzerine iş adamı muhasebeye talimat veriyor ve ödeme gerçekleşiyor.

Ödeme yapıldıktan bir süre sonra dolandırıldığını anlayan iş adamı hem belediye başkanlığına hem de emniyete müracaat ederek suç duyurusunda bulunuyor.

BELEDİYE ADINA ÜRÜN ALMAYA ÇALIŞTILAR

Dolandırıcıların belediyeler üzerinden kurguladığı oyun bununla da sınırlı kalmıyor. Bazı il ve ilçelerde belediyelerin logosu ile düzenlenen sahte evraklar ile firmalardan fiyat teklifi alınıp, belediye adına alım yapılmaya çalışıldığı da belirlendi.

6 AYDA 30 BELEDİYE

Son 6 ay içerisinde dolandırıcıların hedefinde yer alan ve ağırlıkla Marmara Bölgesi'nde bulunan belediyeler ise; İzmir, Ankara, Isparta, İzmit, Sinop, Çorum, Antalya, Trabzon, Adıyaman, Çanakkale, Selçuklu, Darıca, Giresun, Başiskele, Dilovası, Beşiktaş, Meram, Osmangazi, Nilüfer, Atakum, Dikili, Çubuk, Serdivan, Torbalı, Konyaaltı, Sultangazi, Akçaabat ve Düzce Belediyesi olarak öne çıkıyor.

PEŞ PEŞE UYARI MESAJLARI

Yaşanan hadiseler sonrası çok sayıda belediye savcılığın yolunu tutarken peş peşe hem firmalara hem de vatandaşlara belediye adına kendilerine gelecek taleplere karşı dikkatli olmaları ve hiçbir şekilde bu talepleri karşılamadan polise ihbarda bulunmalarını yönünde mesaj yolluyor.
Yeni Şafak
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