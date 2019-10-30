Ak Partili vekil, partisinden ve MKYK üyeliğinden istifa etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti. Bugün saat 16.00'da Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa etmesi gerektiğini tarafına iletilmesinin ardından bugün partisinden ayrıldığını açıkladı.

Yeneroğlu düzenlediği basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu: "Siyasete 2015'te sayın Cumhurbaşkanımın davetiyle girdim. Özellikle insan haklarına karşı mücadele etmiş birisiyim. İnsanların hakkını korumak, özellikle ülkemde Hıristiyan, Yahudilik düşmanlığı yapılıyorsa mücadele verdim. Terörle mücadele çerçevesinde güvenlik güçlerinin ölçüyü aştığı dönemde ciddi tartışmalar yaşandı. Fırsatçı yaklaşımlarla karşı karşıya kaldığımı herkes bilir. Gezi Parkı süreci, FETÖ gibi konularda çok zorlandığımız konuyu biliyorsunuz.

Sayın Cumhurbaşkanımız MYK üyeliğine beni layık gördü. MYK üyeliğine seçildim. Türkiye'nin önünde olan, itibarını zedeleyen noktalarda kamuoyuyla eleştirilerimi paylaştım. Son iki MYK toplantımıza artık rahatsızlıklarımın karşılık bulmadığı için katılmadım.

AK Parti'nin tekrar çoğulcu, katılımcı olması gerektiğini belirttim. Genel sekreterimiz bu görüşlerimi bildiklerini, bu çerçevede MYK toplantısında da konuşulduğunu sayın Cumhurbaşkanımızın istifa etmem gerektiğini belirttiğini iletti. Ben de kendilerine istifa edeceğimi belirttim. Bu benim için kolay olmadı."