Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
|30 Ekim 2019 16:31
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İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır kırsalında operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda bir terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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