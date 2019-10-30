1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'ABD Temsilciler Meclisi kararını reddediyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye'deki yönetime duydukları öfkeyle aldıkları bu karar sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini de olumsuz etkileyecektir
 30 Ekim 2019 16:34
Yazdır
'ABD Temsilciler Meclisi kararını reddediyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin kararının sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini de olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Temsilciler Meclisinin 296 sayılı kararını şiddetle reddettiğimizi bir kez daha belirtir, parlamentoların aldığı kararlarla bölgemizde yeni gerginliklere yol açmaması gerektiğinin altını çizeriz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen 296 sayılı karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Temsilciler Meclisinde, 29 Ekim'de çoğunlukla kabul edilen "Ermeni Soykırımı Konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit" başlıklı 296 sayılı karar tasarısının, Türkiye-ABD ilişkilerinde tamiri zor olan bir kırılmaya işaret ettiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye'deki yönetime duydukları öfkeyle aldıkları bu karar sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini de olumsuz etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, 1915 yılında hem Türkler, hem Ermeniler için büyük bir travma yaratan olayların, her iki halkın hafızasında derin yaralar bırakan bir trajediyi oluşturduğunu kaydetti.

Bu trajedinin izlerini silmek ve hafızalarda bıraktığı yaraları onarmak için her iki toplumun aynı kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Bu konuyla ilgili olarak üçüncü ülkelerin yersiz kararlar almaları çözümsüzlüğü büyütmektedir. ABD Başkanı Donald Trump'a ve ABD Senatosuna, Temsilciler Meclisinin aldığı bu kararın Türkiye ile Ermenistan arasında kurulmaya çalışılan köprüleri temelinden sarsacak ve gelecek kuşaklara kötü bir miras bırakacak nitelikte olduğunu hatırlatıyoruz. CHP, tarihi konuların ilgili ülkelerin kendi aralarında çözüme kavuşturulmasını ve üçüncü ülkelerin bu konulara taraf olmamalarını savunmaktadır. Son olarak, ABD Temsilciler Meclisinin 296 sayılı kararını şiddetle reddettiğimizi bir kez daha belirtir, parlamentoların aldığı kararlarla bölgemizde yeni gerginliklere yol açmaması gerektiğinin altını çizeriz. Devletlerin görevi, yüzyıllar boyunca birlikte kardeşçe yaşayan toplumların geleceğe barış ve güvenle bakabilmelerini sağlamak olmalıdır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz
31 Ekim 2019 03:41		 31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları
31 Ekim 2019 00:03
ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım
30 Ekim 2019 23:16		 Yeni Başkan, eski başkanı makam aracıyla evine bıraktı
30 Ekim 2019 23:10
Binali Yıldırım, Erdoğan ile nasıl tanıştığını anlattı
30 Ekim 2019 23:04		 CHP'li Başkan: İstifa etmem için baskı yapıyorlar
30 Ekim 2019 22:53
ABD medyası: Türk İHA'ları olayların seyrini değiştirdi
30 Ekim 2019 21:17		 Suriye sınırına sevkiyat sürüyor
30 Ekim 2019 21:12
Gürcistan Başbakanı Gakharia Türkiye'ye gelecek
30 Ekim 2019 21:07		 Yılmaz: Türkiye, Karadeniz'i kirleten bir ülke değil
30 Ekim 2019 21:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:41 - Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz00:04 - Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları00:03 - 31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları00:00 - Öğretmen ve öğretmen adayları MEB'in yeni vizyonuna hazırlanıyor23:46 - Üniversite öğrencisine çarpıp kaçan sürücü yakalandı23:40 - Belediye Başkanı, zabıta personeliyle halay çekti23:33 - 8 Yaşındaki Rüya'nın ölümünde doktor ihmali iddiası23:27 - Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltında23:21 - Twitter artık siyasi reklam almayacak23:16 - ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım
23:10 - Yeni Başkan, eski başkanı makam aracıyla evine bıraktı23:04 - Binali Yıldırım, Erdoğan ile nasıl tanıştığını anlattı22:59 - Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanıyor22:53 - CHP'li Başkan: İstifa etmem için baskı yapıyorlar22:48 - 'Eroin bağımlısıyım' dedi, cezadan kurtulamadı22:43 - Batı Karadeniz için fırtına uyarısı22:37 - İmamoğlu: Türkiye elbette teröre karşı tedbir almalı22:31 - Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen ve öğretmen adayları MEB'in yeni vizyonuna hazırlanıyor
Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları
31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları
Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
30.10.2019 maccabi vs fenerbahce maci 1
aklını şaşırmak 3
ilk yumruğu yiyen şanslı 2
Patik çorap 2
pilot kalem 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 1
ermeni soykırım tasarısı 1
Memurlar.Net 3
F klavye 1
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam