Öğretmen ve öğretmen adayları MEB'in yeni vizyonuna hazırlanıyor

ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARI MEB'İN YENİ VİZYONUNA HAZIRLANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim vizyonu öğretmen ve öğretmen adaylarında farklı yetkinlikler istiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan "Tasarım-Beceri Atölyeleri" ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde önemli bir uygulama alanı haline geliyor.

Atölyeler, çocukları soru çözme, konu anlatımı gibi bir eğitim anlayışından çok üretim yapmaya, etkileşime, derinleşmeye doğru yöneltecek. Bu atölyelerde öğretmenler ek ücret karşılığı görev alacaklar.

Çocuklar için felsefe (Philosophy for Children-P4C), 21.yy becerileri olarak kabul edilen yaratıcı, özenli, dayanışmacı ve eleştirel düşünmeyi, erken yaşlardan itibaren çocuklara kazandırmayı amaçlayan pedagojik bir yöntem.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıklamasından sonra öğretmenler, 21.yy becerileri olarak kabul edilen P4C eğitimine yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın üniversiteler de pedagojik formasyon eğitimine izin vermemesi sonrasında, öğretmen adayları da programa ilgi göstermeye başladı.

Özellikle İstanbul'da yoğun ilgi gören P4C eğitim programı, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının talebi nedeniyle Beykoz Üniversitesi tarafından internet üzerinden erişilebilir hale getirildi. Üniversiteden konu ilgili olarak yapılan açıklamada, "ülkemizin her yerindeki öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın bu yetkinliği kazanmaları için internet üzerinden, zaman ve mekan farkı gözetmeksizin ve sürekli erişim ile eğitim materyallerine ulaşabilecekleri" belirtildi.

İnternet üzerinden gerçekleştirilecek P4C eğitim programı ile öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitime ilişkin tüm süreçlere hakim olmaları planlanmış.

Eğitim programı ile ilgili olarak arti.beykoz.edu.tr adresinden detaylı bilgi alınabilir.