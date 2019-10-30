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Akıllı seçim odası seçim tartışmalarını bitirecek

Türkiye'de gençlerin toplumsal ve siyasi konulara duyarlılık gösterdiğine iyi bir örnek olan lise öğrencisi Armağan Karakaş'ın buluşu "Akıllı Seçim Odaları" her seçim sonrası gelenek haline gelen seçim tartışmalarını bitirecek
 30 Ekim 2019 16:53
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Akıllı seçim odası seçim tartışmalarını bitirecek

Türkiye'de gençlerin toplumsal ve siyasi konulara duyarlılık gösterdiğine iyi bir örnek olan lise öğrencisi Armağan Karakaş'ın buluşu "Akıllı Seçim Odaları" her seçim sonrası gelenek haline gelen seçim tartışmalarını bitirecek.

Her seçim döneminin ardından yaşanan tartışmalara son verebilmek adına lise öğrencisi Armağan Karakaş'ın geliştirdiği "Güvenli Seçim Odası'' buluşu uluslararası robotik yarışması RoboRave'de birinci oldu.

Sistemin, giriş, oy verme ve oyların sayımı olmak üzere 3 aşamadan oluştuğunu belirten Armağan Karakaş, "Seçmenlerin kimlik kartıyla giriş yaptığı seçim odalarında mühür yerine QR kodlar kullanılıyor. Sandığa atılan oyların ultrasonik sensör yardımıyla sayıldığı güvenli seçim odalarında kullanılan oy sayısı anlık olarak gösteriliyor" dedi.

Seçim zarflarının ayrıca ağırlık ölçümüyle yeniden kontrol edildiğini vurgulayan Armağan Karakaş seçim odasında bulunan akıllı cihazlarla Yüksek Seçim Kurulu ve siyasi partilere mail yoluyla seçim sonuçlarının anlık olarak paylaşılacağını da sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
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