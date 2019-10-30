Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, pazartesi günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|30 Ekim 2019 17:07
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, pazartesi günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7160
|5,7170
|5,7310
|5,7320
|Avro
|6,3420
|6,3430
|6,3680
|6,3690
|Sterlin
|7,3260
|7,3630
|7,3630
|7,4000
|İsviçre Frangı
|5,7240
|5,7520
|5,7600
|5,7890
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7000
|5,7600
|5,7050
|5,7650
|Avro
|6,3100
|6,3800
|6,3300
|6,4000
|Sterlin
|7,2680
|7,4070
|7,3040
|7,4550
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