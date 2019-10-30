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İTÜ öğrencileri yerli ve milli araçlarını sergiledi

İTÜ mühendislik bölümlerinden öğrencilerin yer aldığı takımlar, otonom araçlar, insansız hava araçları, model uydular, roket tasarımları, rov ve rover araçlar, güneş ve hidrojen enerjili araçlar ve deniz araçları projelerini sergiledi
 30 Ekim 2019 17:09
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İTÜ öğrencileri yerli ve milli araçlarını sergiledi

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) mühendislik bölümlerinden öğrencilerinin yer aldığı 15 öğrenci takımı, Proje Takımları Tanıtım Günü'nde bir araya geldi.

İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte buluşan öğrenci takımları, otonom araçlar, insansız hava araçları, model uydular, roket tasarımları, rov ve rover araçlar, güneş ve hidrojen enerjili araçlar ve deniz araçları projelerini sergiledi.

Etkinlikte, 2020 yılı yarışları için son hazırlıklarını yapan takımlar, yarışma öncesi birbirleriyle deneyimlerini paylaştı. Araçların sürüş gösterisi yaptığı etkinlikte, öğrenci takımlarının son teknolojik çalışmaları ilk kez sergilendi.

İTÜ AUV Takımı, İTÜ Deniz Bisikleti Takımı, Fabbees Dijital Fabrikasyon Takımı, Facilis Otomobil Takımı, ITUASTeam, İTÜ Racing, İTÜ Rover Takımı, İTÜNOM, İTÜ Rov, İTÜ GAE, İTÜ APİS, ITU Hydros Takımı, İTÜ Albatros, İTÜ Robotik Arama Kurtarma Ekibi ve İTÜ Lagari Roket Takımı etkinlikte yer aldı.

İTÜ Uzay Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve etkinlik sorumlusu Bahadır Onur Güdürü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Proje Takımları Tanıtım Günü'nün ilk defa düzenlendiğini söyledi.

İTÜ'de proje takımlarının 20 yıl önce oluşturulmaya başladığını ve gelişmiş bir proje takım kültürüne sahip olduğunu ifade eden Güdürü, 19 aktif proje takımları olduğunu, bir takımda 30 öğrenciye yakım aktif çalışan bulunduğunu aktardı.

- "Araçlarımız tamamen yerli imkanlarla üretiliyor"

Takımları finansmanını ve yönetimini sağlayarak araçlarını tasarladıklarını ve ürettikleri araçlarla Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil ettiklerini belirten Güdürü, şunları kaydetti:

"Takımlarımız yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda liderliğe oynuyor. Takımlarımız otonom teknolojiler ve elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşıyor. İnsansız kara ve hava araçlarımız ile su altı araçlarımız var. Birçok araca otonom teknolojiler geliştirmeye ve modern devre kartları tasarlamaya uğraşıyoruz. Takımlarımız elektronik ihtiyaçlarını kendileri tasarlıyor ve üretiyor. Yazılım ihtiyaçlarını kendileri gideriyor. Mekanik tasarımını ve üretimlerini gerçekleştiriyor. Proje takımlarımız tek başına küçük bir mühendislik firması."

Güdürü, üretilen projelerin yerli ve milli olduğuna dikkati çekerek, "Bu projelerde mekanik tasarım tamamen yerli ve burada üretiliyor. Elektronik devre kartlarını burada tasarlanıyor, üretiliyor ve diziliyor. Yazılımlar tasarlanıyor. Bunların hepsinin birleşmesinden oluşan bu araçlarımız da tamamen yerli imkanlarla üretiliyor." diye konuştu.

- "Yerli ve milli motorumuzu üretmek için çalışıyoruz"

İTÜ Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve Facilis Otomobil Takımı Kaptanı Erdem Çalışkan da takımın 2011'de kurulduğunu, Macaw 2 aracının da takımın ürettiği beşinci araç olduğunu söyledi.

Aracın bir litre benzinle 310 kilometre yol alabildiğini belirten Çalışkan, 4 zamanlı benzinli motora sahip aracın ağırlığının 40 kilogram ve karbonfiber monokok gövdesi olduğunu anlattı. Aracın elektronik sistemlerinin kendilerine ait olduğuna, motor kontrol ünitesini ise dışardan aldıklarına işaret eden Çalışkan, altıncı aracı yapmayı planladıklarını kaydetti.

Yeni aracın daha hafif ve sağlam olacağını vurgulayan Çalışkan, "Kompozit üretim konusunda atölyemizde çok ilerledik. Sponsorlarımızın sağladığı malzeme desteğiyle aracımızın gövdesini üretebiliyoruz. Bu yıl yeni motor projemiz var. Yerli ve milli motorumuzu üretmek için çalışmalara başladık. Takım olarak hedefimiz, sanayiye yetkin mühendisler kazandırmak ve yut dışındaki yarışmalarda ülkemizi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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