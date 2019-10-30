Dev projede sona doğru...91 kilometrelik bölümü açıldı
|30 Ekim 2019 17:30
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İzmir'de yapımı sürdürülen 96 kilometrelik Kuzey Ege Otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü, hizmete açıldı. Kalan 5 kilometrelik bölümün de açılması için çalışmalara devam ediliyor. Açılışı yapılan yolun, kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağı belirtiliyor. Aliağa'da bulunan sanayi bölgeleri ile Foça'daki turistik alanlara ulaşımı kolaylaştıran yol üzerinde 5 kavşak, 1 tünel, 38 köprü, 6 viyadük bulunuyor. Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun hizmete alınmasıyla İzmir'in, Aliağa ilçesi ve Çandarlı Limanı'na yüksek standartlı yollarla bağlantısı sağlandı. Yine mevcut şehir içi yollar üzerinden sağlanan kuzey- güney yönlü ağır vasıta trafiği, yol ağına alınacak ve İzmir'in şehir içi trafiği rahatlatılacak. Çandarlı'ya kadar uzanan yol ile İzmir'in çevre yollarının kuzey aksı da tamamlanarak, sürücüler açısından zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlanacak.
YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK
Yolun hizmete açılan bölümünü kullanacak sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar da bulunuyor. İzmir'den yola çıkan sürücü, Menemen'de Koyundere kavşağından İzmir-Çanakkale Devlet Yolu'nu kullanarak, Emiralem- Manisa ayrımından hizmete açılan yola çıkabilecek. Yolun Eskifoça, Yenifoça, Aliağa, Şakran ve Çandarlı bağlantıları da tamamlandı. Menemen'e kadar ücretsiz olan yolun diğer bölümleri ise ücretli. Buna göre, ikinci sınıf binek araçların sürücüleri, Kuzey Ege Otoyolu'na girip, Aliağa kavşağından çıktığında 10,65 TL ödeyecek. Yolun Çandarlı Limanı bağlantı tarafından çıkıldığında ise 20,30 TL ödenecek. Yolun, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında yolun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılması bekleniyor.
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