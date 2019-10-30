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3600 ek göstergede, 2008 öncesi çalışma ayrıntısı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, CNN Türk canlı yayınında 3600 ek göstergeye ilişkin olarak "Ek gösterge sadece devlet memurlarını ilgilendiriyor. Devlet memurlarının da 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendiriyor." açıklamasında bulundu
 30 Ekim 2019 18:24
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3600 ek göstergede, 2008 öncesi çalışma ayrıntısı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ek göstergede çalışmaların son aşamaya geldiğini ve 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla emekli olacakların maaşlarında 530 ile 600 lira arasında artış olacağını söyledi.

"Ek gösterge parametrelerine göre değişiyor"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, CNN Türk canlı yayınında 3600 ek göstergeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ek gösterge sadece devlet memurlarını ilgilendiriyor. Devlet memurlarının da 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendiriyor. Bu kişiler çalışırken aldıkları maaş, emekli oldukları zaman alacakları maaş ve ikramiyelerin belirlenmesi ek gösterge parametlerine göre değişiyor.

"Emeklilerin maaşında 530-600 lira arasında artış olacak"

Ek göstergede çalışmalar son aşamaya geldi. 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 40-50 lira artış olacak. Bazı kişilerin maaşında 20-30 lira da düşüş olabilir. Aslında önemli olan emekli maaşı. Emekli maaşlarında hissedilir şekilde artış olacak. Emekli olacakların maaşları yaklaşık 530 lirayla 600 lira arası artış olacak. Bir de emekli ikramiyelerinde yaklaşık olarak 20 bin lira artış olacak."

"Yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde ek gösterge hakkında bir açıklamada bulunmuş ve şunları söylemişti:

"3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor"
CNN Türk
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