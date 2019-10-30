TBMM, ABD Temsilciler Meclisi kararını kınadı

TBMM Başkanlığı kabul ettiği tezkeresiyle, ABD Temsilciler Meclisi kararını kınadı, reddetti ve yok hükmünde saydı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı tezkereyi okudu ve daha sonra Genel Kurulda oylattı.

Kabul edilen tezkerede, "ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen bir karara dönüştürmesini, TBMM olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Tezkerede, daha önceki yıllarda da benzeri girişimlerin olduğu, Temsilciler Meclisindeki oylamalara bu şekilde düşmanca yansımadığı belirtildi.

Geçen süre içinde değişenin, tarihin belgeleri değil, bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş utanç verici siyasi zihniyet olduğunun vurgulandığı açıklamada, alınan kararın açıkça, tarihi gerçeklerin karartılması girişimi olduğu bildirildi.

Türkiye'nin, her zaman bu tür iddialar karşısında arşivlerin açılmasını savunduğu, görevin tarihçilerde olduğunu belirttiği, siyaseti soysuzlaştıran girişimlerin anlamsızlığını kin ve nefret doğurucu potansiyelini vurguladığı ifade edildi.

Tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki Temsilciler Meclisi bu kararıyla aynı zamanda kölelik karşıtı, insan hakları bildirgeleri çizgisinde değil, aksine köleci, sömürgeci, çıkarcı, emperyal siyaset istikametindeki mirasa bir katkıda daha bulunmuştur. Türkiye'yi, her bir satırı ahlak, akıl ve tarihi bilgiler ışığında suç olan satırlarla yargılamaya cüret eden bu tavrın kaynağı hiç şüphesiz sadece kirli vicdan yüküdür. Ayrıca, TBMM tarihi olaylarla ve iddialarla alakalı kararlar almanın, parlamentoların ışığı olmadığını ilkesel olarak inanmaktadır. Öte yandan Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir, bu kararı da tek vücut olarak şiddetle reddettiğimizi ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz.

ABD ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayalı stratejik müttefikliğin, dostluğun, teröre karşı iş birliğinin kimi siyasetçiler eliyle sistematik bir şekilde tahrip ve yok edilme girişimlerine karşı Türkiye olarak artık bıçağın kemiğe dayandığını kuvvetle ifade ediyor, iki ülke arasındaki dostluğa katkı sunmak bir yana düşmanlığı körükleyecek bu türden kararları ucuz çıkar hesapları ile anılan zihniyeti ve siyaseti şiddetle kınıyor, yok hükmünde sayıyoruz. Bu düşüncelerle ABD Temsilciler Meclisinin mezkur kararlarının tümüyle kınanmasını, reddini, yok hükmünde sayılmasını ve yüce TBMM tarafından alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."