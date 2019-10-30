AİHM Yargıcı Yüksel'den, hakim ve savcı adaylarına uyarı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türk Yargıcı Saadet Yüksel, "İstatistiklere bağlamasak da gördüğüm husus gerekçeli karar yazma konusunda çok çalışmamız gerektiğidir." dedi.

Yüksel, Türkiye Adalet Akademisince, hakim ve savcı adaylarına yönelik, Çarşamba Söyleşileri Programı'nda akademinin Avrupa Konseyi ile iş birliği içinde yaptığı çalışmaların memnuniyet verici olduğunu söyledi.

AİHM'de görev yaptığı sürede kendisine gelen dosyalar sayesinde Türk yargıçları ile muhatap olduğunu ifade eden Yüksel, "AİHM ve Yüksek Yargı arasındaki iş birliğini görüyoruz ve bu nedenle Strazburg Mahkemesinin kararlarında Yüksek Yargıya atıflar da görüyoruz. Bu sebeple Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yöntemini ve onun sonuçlarını önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Yüksel, yargıda "İkincillik ilkesi"nin önemine değinerek, "Bu, 'Hak ihlalleri iddiaları çözülebilirse önce ulusal makamda çözülsün' üzerine olan bir anlayış. Bunun önemli bir sonucu da var, ulusal makamların takdir alanına saygı duyarak 'İkincillik ilkesi' bağlamında karar verildiğini görüyoruz." dedi.

Gerekçeli kararın yazımının önemine de değinen Yüksel, şunları kaydetti:

"İstatistiklere bağlamasak da gördüğüm husus, gerekçeli karar yazma konusunda çok çalışmamız gerektiğidir. Kararların gerekçeli olması ama bu gerekçede de somut delillerin gösterilmesi, gerekçenin olay bazında spesifikleştirilerek yazılması, ölçülülük standardının yer alması, yani dolu ve sıkı gerekçelendirme ulusal yargıcın en önemli görevlerinden biri."

- "Daha adil hukuk hizmeti için çalışmamız gerekiyor"

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner de Cumhuriyet tarihinden bu yana birçok yasa yapıldığına dikkati çekerek, "Çok iyi hazırlanan yasalar eğer uygulayıcısı kötüyse iyi sonuçlara ulaşmıyor." diye konuştu.

Öner, AİHM'de zaman zaman ihlallerle karşılaşıldığını hatırlatarak, "AİHM ile sadece uyumlu çalışmak için değil, insanımıza ve insan haklarına uygun daha adil bir hukuk hizmeti vermek için çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ise hak arayışının kutsal bir arayış olduğunun altını çizerek, milletin layık olduğu adaleti sunmanın hakim ve savcıların en önemli görevi olduğunu vurguladı.

Özdemir, "Güven veren adalet için etkin eğitim" sloganı doğrultusunda çalışmalarını sürdüklerini ifade ederek, "Amacımız, hukuk ve adalet alanında uygulayıcılara verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası düzeyde model alınan, özgün, saygın ve yenilikçi bir kurum olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, 23'üncü Dönem Hakim ve Savcı adaylarından "HELP" eğitimlerini başarı ile tamamlayan 84 kişiye sertifikaları verildi.