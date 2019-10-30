1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İYİ Parti'den ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu:- "(ABD Temsilciler Meclisi kararı) Türk Devleti'nin Türk milletinin aleyhine sopa edilmeye çalışılan bu karar münasebetsizliktir"
 30 Ekim 2019 19:09
Yazdır
İYİ Parti'den ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin kararına ilişkin, "Türk Devleti'nin, Türk milletinin aleyhine sopa edilmeye çalışılan bu karar münasebetsizliktir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ağıralioğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini vurgulayan Ağıralioğlu, "Orta Asya'da Bilge Kağan'ın kurduğu devlet ile Atatürk'ün Anadolu'da kurduğu devlet arasında bir fark yoktur." ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, Cumhuriyet kutlamalarının geçmiştekilerden farklı olarak daha coşkulu geçtiğini vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin kararına ilişkin tepkisini de dile getiren Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Türk Devleti'nin Türk milletinin aleyhine sopa edilmeye çalışılan bu karar münasebetsizliktir. Yüzyılın başında cephe gerisinde devlet aleyhine iş tutmuş Ermeniler ile ilgili bir tehcir kararı alınmıştır. Bugün ABD dahil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sıkıştırmaya teşebbüs etmiş her alçak girişime karşı sözümüz alenen şudur; kendi vatanımızda, kendi milletimizin ve devletimizin yaşaması için yapılabilecek her türlü fedakarlığı yapma kararımızla bu topraklardayız. Biz devleti, milleti yaşatma iradesiyle kendi anne babalarından vazgeçmiş bir milletin çocuklarıyız.

Biz yüzyılın başında devletimizin ve milletimizin aleyhindeki tavra tehcir kararı aldık. Soykırım meselesini uluslararası boyut kazandıracak şekilde devletimizin aleyhine çevirmeye çalışılan, tehcir kararımızı soykırıma dönüştürmeye gayret eden herkes bilsin ki biz vatanımızı aynı hassasiyetle bekliyoruz. Çocuklarımıza Enver, Cemal ve Talat ismini verme kararımızla buna mukabele ediyoruz. Eğer bu münasebetsizlik devam ederse tüm cihan bilsin ki kız çocuklarımızda dahil herkese Talat ismini veririz."

Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin açıklamalarına da değinerek, şayet gidilecekse ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubunu kameralar önünde iade etmesini istedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz
31 Ekim 2019 03:41		 31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları
31 Ekim 2019 00:03
ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım
30 Ekim 2019 23:16		 Yeni Başkan, eski başkanı makam aracıyla evine bıraktı
30 Ekim 2019 23:10
Binali Yıldırım, Erdoğan ile nasıl tanıştığını anlattı
30 Ekim 2019 23:04		 CHP'li Başkan: İstifa etmem için baskı yapıyorlar
30 Ekim 2019 22:53
ABD medyası: Türk İHA'ları olayların seyrini değiştirdi
30 Ekim 2019 21:17		 Suriye sınırına sevkiyat sürüyor
30 Ekim 2019 21:12
Gürcistan Başbakanı Gakharia Türkiye'ye gelecek
30 Ekim 2019 21:07		 Yılmaz: Türkiye, Karadeniz'i kirleten bir ülke değil
30 Ekim 2019 21:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:41 - Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz00:04 - Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları00:03 - 31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları00:00 - Öğretmen ve öğretmen adayları MEB'in yeni vizyonuna hazırlanıyor23:46 - Üniversite öğrencisine çarpıp kaçan sürücü yakalandı23:40 - Belediye Başkanı, zabıta personeliyle halay çekti23:33 - 8 Yaşındaki Rüya'nın ölümünde doktor ihmali iddiası23:27 - Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltında23:21 - Twitter artık siyasi reklam almayacak23:16 - ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım
23:10 - Yeni Başkan, eski başkanı makam aracıyla evine bıraktı23:04 - Binali Yıldırım, Erdoğan ile nasıl tanıştığını anlattı22:59 - Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanıyor22:53 - CHP'li Başkan: İstifa etmem için baskı yapıyorlar22:48 - 'Eroin bağımlısıyım' dedi, cezadan kurtulamadı22:43 - Batı Karadeniz için fırtına uyarısı22:37 - İmamoğlu: Türkiye elbette teröre karşı tedbir almalı22:31 - Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen ve öğretmen adayları MEB'in yeni vizyonuna hazırlanıyor
Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları
31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları
Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilk yumruğu yiyen şanslı 2
Abbiiee 2
şu an çalan şarkı 5
F klavye 1
duvar örmek 3
aklını şaşırmak 3
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 2
entry'lerden yazarın cinsiyetini anlayabilen sözlük yazarları 7
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam