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Faiz indirimi otomotiv sektörüne yaradı

3 kamu bankasından otomotiv sektörü için kredi faizinin yüzde 0.49-0,69 oranına çekilmesini değerlendiren Hyundai Cangarlar Otomotiv Genel Müdürü Hakan İbaç, sektör tarafından memnuniyetle karşılanan faiz indiriminin, Antalya'da da müşterileri tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.<
 30 Ekim 2019 19:13
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Faiz indirimi otomotiv sektörüne yaradı

3 kamu bankasından otomotiv sektörü için kredi faizinin yüzde 0.49-0,69 oranına çekilmesini değerlendiren Hyundai Cangarlar Otomotiv Genel Müdürü Hakan İbaç, sektör tarafından memnuniyetle karşılanan faiz indiriminin, Antalya'da da müşterileri tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Hakan İbaç, üç bankanın yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarının gerçekleştirdiği işbirliğinin hızla meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade ederek, yılın son çeyreğinde amaçladıkları satış hedeflerini tutturacaklarını söyledi.

"Önemli bir hareketlilik yaşıyoruz"

İbaç, "Kampanya dönemi 01 Ekim 2019 - 31 Aralık 2019 olacak. Bu süre içinde önemli bir hareketlilik yaşıyoruz. Yani bu imkanlarla otomobil almanın tam zamanı. Kamu bankalarının otomotiv sektöründe yerli üretime özel kredi faiz oranları sağlamasıyla satış hedeflerimizi tutturma umutlarımız arttı. Kredi faizlerinin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağladı. Bu uygulamada maliyetin bir kısmını bankalar bir kısmını da şirketler karşılıyor. Bu durum tüketicilerin araç alımına vesile olmaya başladı. Özellikle yılın son 3 ayına girdiğimiz bu dönemde gerçekleşen bu çok değerli kampanyanın tüketicilerimiz için çok büyük avantajlar taşıdığını düşünüyoruz" dedi.

Yerli araçlar için yapılan bu uygulamanın, sanayinin ilerlemesi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan İbaç, "Satışların artması, iç pazar için yapılan üretimin de artmasını sağlayacaktır. Bu ve benzeri desteklerin önümüzdeki dönemlerde devam ettirilmesi, öncelikli olarak Türkiye ekonomisine ve lokomotif sektörlerden biri olan otomotiv endüstrisine de olumlu katkı oluşturacaktır" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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