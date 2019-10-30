Dur ihtarına uymayan araç polise çarpıp kaçtı
|30 Ekim 2019 19:16
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücü polis tarafından yapılan dur ihtarına uymadı. Aracın önüne geçen polisi kaportasında bir süre sürükleyen sürücü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şeyh Mahallesi Belediye sokak üzerinde seyreden 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı yapıldı. Ü.K. yönetimindeki aracı durdurmak isteyen ekipler yapılan dur ihtarı sonrası araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Ekipler kaçan araç sünücüsünü durdurmak için havaya ateş açtı. Polis memuru M.E. alkollü şahsı durdurmak için aracının önüne geçtiği sırada araç sürücüsü polis memurunu aracının kaportası üzerinde bir süre taşıdı. Bu sırada aracın kaportasında seyreden polis memuru sürücüyü durdurmak için aracın camına ateş açtı.
Yapılan uyarı ateşlerinin ardından aracın kaportasındaki polis araçtan düşerek hafif yaralandı. Kaçan sürücü ekiplerin takibi sonrası Saburhane mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü Ü.K. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alkol muayenesinin ardından işlemleri yapılarak adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
Araç içinde yapılan aramada aracın ön tarafında ağzı açık alkol şişesi bulundu.
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