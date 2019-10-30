1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu'da öğretmenler, batıda veliler yalvarıyor

Bir zamanlar eğitimde Türkiye'nin en başarı illeri arasında yer alan ancak son yıllarda eğitim kalitesi sürekli düşen Aydın'da bazı okullarda öğretmen ve idarecilerin tutumu öğrenci ve velileri adeta 'pes' dedirtiyor. Aydın Efeler ilçe merkezinde eğitim veren Efeler Lisesi'nde bugün sabah okula geç kaldıkları gerekçesiyle öğrencilerin büyük bir çoğunluğu okula alınmadı.
 30 Ekim 2019 19:21
Yazdır
Doğu'da öğretmenler, batıda veliler yalvarıyor

Bir zamanlar eğitimde Türkiye'nin en başarı illeri arasında yer alan ancak son yıllarda eğitim kalitesi sürekli düşen Aydın'da bazı okullarda öğretmen ve idarecilerin tutumu öğrenci ve velileri adeta 'pes' dedirtiyor. Aydın Efeler ilçe merkezinde eğitim veren Efeler Lisesi'nde bugün sabah okula geç kaldıkları gerekçesiyle öğrencilerin büyük bir çoğunluğu okula alınmadı.

Öğretmen ve idarecilerin sert tutumu karşısında ne yapacağını şaşıran pek çok veli, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yardım isteyerek okul idaresinin bu tavrı ile öğrencileri okulu sevdirmek yerine nefret ettirdiğini belirtti. Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yılını kutlayan öğrenciler bugün sabah saatlerinde Efeler Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretime devam etmek için okullarına gitti. Alışkanlık gereği pek çok öğrenci ders saatine göre kendisini ayarlarken, Çarşamba günü törene alışık olmayan pek çok öğrenci dersten daha erken başlayan törene geç kaldı. Adeta ceza kesercesine okul giriş kapısını kapattıran Efeler Anadolu Lisesi idaresi, önemli dersi olduğunu belirtip derse girmek için yalvaran öğrencileri tersleyerek derse almadı.

Veliler de okula akın etti

Çocukları derse alınmayan birçok veli de okula gelerek okul idaresinin bu sert tutumundan vazgeçip öğrencileri derse alması için idarecilere yalvardı. Öğrenci ve velilere karşı sert tutumuna devam eden Aydın Efeler Lisesi idaresi, öğrencilerinin bu tutumu üzerine bazı veliler tepki gösterip çocuklarını okuldan alıp gitti.

"Bu ülkede kanun ve kurallara uyana eziyet ediliyor"

Okul idaresinin çocuklara karşı olan sert tutum ve tavırlarının asla bir eğitimciye yakışmadığını belirten bazı veliler, "Eğitimcilerin bu tutumu öğrencileri okuldan ve eğitimden soğutuyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın Efeler Lisesi'nin bu uygulamasından haberi var mı bilemiyoruz ama bu ülkede kanun ve kurallara uyana eziyet ediliyor. Doğu'da ve bazı kırsal kesimlerde çocuklarını okula göndermeyen velilere devlet tarafından özel teşvikler veriliyor. Öğretmenler evlere gidip velilere yalvararak öğrencileri okula getirtiyor. Biz Aydın'da çocuklarımızın derse alınması için Efeler Anadolu Lisesi Müdürlüğü'ne yalvarıyoruz. Bu çocukların pek çoğu bu okula devlet tarafından sınavla yerleştirildi. Köylerde 3 kilometreden uzak olan yerlere Milli Eğitim ücretsiz özel servis gönderiyor. Şehirde bizim çocuklar 4-5 kilometre uzaktan geliyor. Pek çok velinin servise verecek parası yok. Bazı öğrenciler koşarak bazı öğrenciler de şehiriçi minibüsleri ile okula yetişmeye çalışıyor. Öğretmenlerden anlayış beklerken, takındıkları aşağılayıcı tavır ve sert tutum nedeniyle şikayetçiyiz" diyerek Efeler Lisesi'nin bu uygulamasına tepki göstererek durumdan şikayetçi oldular.

Duruma isyan eden pek çok veli, okul idaresinin bu tutumu nedeniyle Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne arayıp yardım istedi. Bunun üzerine Aydın İl Milli Eğitim Müdürülüğü tarafından Şube Müdürü Murat Demirci görevlendirilip okula gönderildi. Evden derse diye çıkıp okula alınmadığı için bir çok öğrencinin sokakta kaldığı olaya kesinlikle tasvip etmediklerini belirten Aydın İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Demirci, "Öğrenci velileri bizi arayınca hemen duruma müdahale edip öğrencilerin okula alınmasını sağladık. Şimdi de okula gidip durumla ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
27 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İTÜ öğrencileri yerli ve milli araçlarını sergiledi
30 Ekim 2019 17:09		 'Dijital bir terör örgütü olarak FETÖ' raporlaştırıldı
30 Ekim 2019 13:29
Geleceğin mühendislerinden 'elektrik tasarruflu' sistem
29 Ekim 2019 23:17		 Cumhuriyet'e borcunu okul yaptırarak ödüyor
29 Ekim 2019 20:11
42 sene TSK'ya hizmet etti, şimdi öğrencilerin emrinde
28 Ekim 2019 23:08		 'Dürüst Kantin'in kasası tek kuruş açık vermiyor
28 Ekim 2019 19:19
Çocuklar için 63 metre uzunluğundaki duvarı renklendirdiler
28 Ekim 2019 15:45		 İlkokulda tepki çeken görüntüler
28 Ekim 2019 15:36
Meslek lisesi öğrencileri hem üretiyor, hem de harçlıklarını çıkarıyor
28 Ekim 2019 14:29		 Türk ve ABD ordusuna hizmet etti, şimdi öğrencilerin emrinde
28 Ekim 2019 14:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:41 - Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz00:04 - Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları00:03 - 31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları00:00 - Öğretmen ve öğretmen adayları MEB'in yeni vizyonuna hazırlanıyor23:46 - Üniversite öğrencisine çarpıp kaçan sürücü yakalandı23:40 - Belediye Başkanı, zabıta personeliyle halay çekti23:33 - 8 Yaşındaki Rüya'nın ölümünde doktor ihmali iddiası23:27 - Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltında23:21 - Twitter artık siyasi reklam almayacak23:16 - ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım
23:10 - Yeni Başkan, eski başkanı makam aracıyla evine bıraktı23:04 - Binali Yıldırım, Erdoğan ile nasıl tanıştığını anlattı22:59 - Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanıyor22:53 - CHP'li Başkan: İstifa etmem için baskı yapıyorlar22:48 - 'Eroin bağımlısıyım' dedi, cezadan kurtulamadı22:43 - Batı Karadeniz için fırtına uyarısı22:37 - İmamoğlu: Türkiye elbette teröre karşı tedbir almalı22:31 - Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen ve öğretmen adayları MEB'in yeni vizyonuna hazırlanıyor
Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları
31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları
Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 2
Patik çorap 2
Bağdadi'yi Öldüren Herkesle Evlenirim 5
pilot kalem 1
ermeni soykırım tasarısı 1
sınavsız ikinci üniversite 4
şu an çalan şarkı 5
duvar örmek 3
Yazarlar arası benzerlik 2
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam