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Arkadaşına sattığı motosiklet başına dert oldu

Antalya'da, Süleyman Çağ'a 7 yıl önce trafikten çektirdiği motosikleti için yediemin ve otopark ücreti olarak 12 bin liralık ödeme emri gönderildi. Motosikletini 13 yıl önce 1800 liraya satın alan Çağ, istenen parayı duyunca yaşadığı şok nedeniyle bir süre konuşmayı unuttuğunu söyledi.
 30 Ekim 2019 19:41
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Arkadaşına sattığı motosiklet başına dert oldu

Muğla'da 2006 yılında çalıştığı elektronik eşya mağazasından 1800 liraya motosiklet satın alan Süleyman Çağ, bir kaç ay sonra motosikleti arkadaşına 1500 liraya sattı. Ancak arkadaşının parayı vermemesi nedeniyle motosikletin devir işlemlerini yapmadı. 2012 yılında e-devlet üzerinde trafik cezaları olduğunu gören Çağ, cezaların motosikletin plakasına kesildiğini öğrendi.

5 adet toplam 2 bin liralık cezayı ödeyen Çağ, polise başvurarak, motosikletin trafikten çekilmesi talebinde bulundu. Polis de motosiklet ruhsatına, 'trafikten çekilmiştir' yazısını kaydetti. Çağ, bu süreçte 5 kişiye daha satıldığını öğrendiği motosiklete ulaşamadı.

ŞOK YAŞADI

Eylül 2019'da ise motosikletin, Muğla Ortaca'da olduğunu, Antalya Aksu'daki adresine gelen ihtarname ile öğrendi. İhtarnameyi gönderen firmayı arayan Çağ, büyük şok yaşadı. Bodrum'daki firmanın avukatı, Çağ'dan 12 bin lira yediemin ve otopark ücreti istedi. Süleyman Çağ, 2012 yılında motosikletin çekilmesi için gerekli yerlere başvuru yaptığını belirterek, parayı ödemeyeceğini söyledi.

'12 BİN LİRAYI DUYUNCA KONUŞMAYI UNUTTUM'

Konuyu yargıya taşımaya hazırlanan Süleyman Çağ, avukatın peşin olması halinde 12 bin liralık ücreti, 8 bin liraya düşürdüğünü söyledi. Paranın kendisinden istenmesinin haksızlık olduğunu ifade eden Çağ, "İstenen parayı duyduğumdan dünyam başıma yıkıldı. Avukat 12 bin lira deyince, bir süre konuşmayı unuttum. Haksız istenen parayı ben neden ödeyeyim?" dedi.
DHA
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