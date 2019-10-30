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Bu mesleklerde çalışan erkekler dikkat!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sakıp Pekin yüksek ısılı fırınlarda, çelik fabrikalarında çalışanlar ile benzin ve diğer yanıcı maddelerin buharına maruz kalan erkeklerin meme kanserine yakalanma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.
 30 Ekim 2019 20:04
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Bu mesleklerde çalışan erkekler dikkat!

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birisinin değişime uğraması ve kontrolsüz çoğalması nedeniyle oluşan bir tümördür. Dünyada her 8 kadından birisinde hayatı boyunca meme kanseri görülmekte ve kadınlarda görülen kanserlerin yüzde 33'ünü oluşturmaktadır. Kadınlarda bu hastalığın oranı yüksek olsa nadir olarak erkeklerde de görülmekte. Araştırmalara göre her sene dünyada bin 400 meme kanseri erkek hasta hastanelere başvurmuştur. Bu kansere kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de daha fazla sol memede rastlanmaktadır.

Erkeklerde meme kanserine neden olan faktörleri sıralayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Sakıp Pekin, BRCA1 geninin mutasyon ile meme kanseri riskini arttırdığını belirtti. Prof. Dr. Sakıp Pekin ayrıca şişmanlığın, sigara, alkol tüketiminin, dışarıdan östrojen alımının ve hepatik disfonksiyon ile parazitik enfeksiyonların erkeklerde meme kanserine yol açabileceğini ifade etti.

Yüksek ısılı fırınlarda, çelik fabrikalarında çalışanlar ile benzin ve diğer yanıcı maddelerin buharına maruz kalanların da risk altında olduğunu kaydeden İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sakıp Pekin, "Erkeklerdeki meme kanserinin tedavi sonrası dahi prognozu genel olarak kötüdür" açıklamasında bulundu.

EMZİRME RİSKİ AZALTIYOR

Kadınlarda meme kanseri riskini arttıran faktörleri de sıralayan Prof. Dr. Sakıp Pekin, kadın olmanın birinci derecede risk faktörü oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Pekin diğer belirtilere ilişkin şunları belirtti:

"50-70 arasında ve menopoz sonrası dönemde olmak, ailesel meme kanseri geçmişinin olması, daha önce meme kanserine yakalanmış olmak, hiç doğum yapmamış olmak, doğum yapmış fakat bebeğini emzirememiş olmak, uzun süreli hormon tedavisi almış olmak, sigara ve tütün ürünleri kullanmak, şişmanlık, özellikle menopoz sonrası fazla kilo almak, fiziksel aktivite azlığı."

ERKEN TANI VURGUSU

Meme kanserinde erken tanının önemine değinen Prof. Dr. Pekin, "Erken tanı için her kadının 20 yaşından itibaren ayna karşısında ayda bir kez, kendi kendine meme muayenesi yapması gerekmektedir. 35 ile 40 yaş arasında iki meme ultrasonu ve 40 yaşından sonra da yılda bir kez mamografi çektirmelidir. Meme muayenesinde memenin simetrisine, meme başında bir akıntı olup olmadığına, cilt değişikliklerine, ele kitle gelip gelmediğine dikkat edilmelidir" tavsiyesinde bulundu.

"Periyodik meme muayenesi ve kanser taraması yaptırmak, erken gebelik yaşı ve gebelik sayısının fazla olması, sigara ve alkol tüketimini azaltma, düzenli spor yapma ve sağlıklı kiloyu korumak meme kanserini azaltan faktörler arasında yer alıyor" diyen Prof. Dr. Pekin, bu hastalığın tedavisinin önemli bölümünü cerrahi tedavinin oluşturduğunu ifade etti.
DHA
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