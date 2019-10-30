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Oğlu için üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor

Afyonkarahisar'da bundan 3 yıl önce oğlunun çölyak hastası olduğunu öğrenen pişmaniye ve met helvası ustası Bülent Kılıçarslan, 2 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından dünyada bir ilk başararak glütensiz pişmaniye ve met helvası üretti. Kılıçarslan, şimdi ise oğlu için ürettiği pişmaniye ve met helvası siparişlerine yetişemiyor.
 30 Ekim 2019 20:13
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Oğlu için üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor

Afyonkarahisar'da bundan 3 yıl önce oğlunun çölyak hastası olduğunu öğrenen pişmaniye ve met helvası ustası Bülent Kılıçarslan, 2 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından dünyada bir ilk başararak glütensiz pişmaniye ve met helvası üretti. Kılıçarslan, şimdi ise oğlu için ürettiği pişmaniye ve met helvası siparişlerine yetişemiyor.

25 yıllık pişmaniye ve met helvası ustası olarak özel bir firmada çalışan, çölyak hastası olan oğluna her istediğini yediremeyen ve glütensiz ürün bulmakta zorlanan Kılıçarslan, kendi elleriyle yaptığı pişmaniyeyi dahi çocuğuna yediremeyince glütensiz pişmaniye üretmek için kolları sıvadı. Köydeki hayvanlarını satarak Kılıçarslan Şekerleme adında bir imalathane açan vefakar baba Bülent Kılışçarslan, 2 yıl boyunca glütensiz pişmaniye ve met helvasının formülünü bulmaya çalıştı. Hiçbir zaman pes etmeyerek gece gündüz demeden formülü bulmaya çalışan Kılıçarslan, en sonunda glütensiz pişmaniye ve met helvası üretmeyi başardı. Şimdi hem oğluna hem de tüm çölyak hastalarına pişmaniye yedirmeyi başaran Kılıçarslan, neredeyse siparişlere yetişemiyor.

"Glütensiz de hiçbir yerde yok, dünyada yok"

Çölyak hastalarına özel üretilen pişmaniyenin üretim serüvenini anlatan Bülent Kılıçarslan, çocuğunun çölyak hastası olması nedeniyle glütensiz pişmaniye işine girdiğini kaydetti. Kılıçarslan, "Üretimimizi çocuğum çölyak hastası olduğu için ve bu ürünleri yiyemediği için ben 25 yıldır pişmaniye ve met helvası üretiyorum özel bir sektörde. Oğlum bunları isteyince tadamayınca glütensiz de hiçbir yerde yok, dünyada yok. Buna istinaden çölyak hastalarımız için, oğlum için bu Ar-Ge çalışmalarına başladım ve bu pişmaniyeyi nasip oldu ürettik" dedi.

"Ar-Ge çalışmalarının 2 yıl sürdü"

Ar-Ge çalışmalarının tam 2 yıl sürdüğünü belirten Kılıçarslan, "Öncelikle glütensiz genleri oynanmış buğday hastalığından çölyak hastalığı meydana geliyor. Değişik hastalıklara da sebep olduğu için çocuk ve çocuğumda da bu vaka olduğu için araştırmaya girdik. Glütensiz unlarla ürünler üretme denemesine başladık. Ve pişmaniye için de çok uzun bir serüven geçti bizim için 2 yıl sürdü Ar-Ge çalışmaları. Çünkü pamuksu hale getirip, çok değerli vitaminli ürünleri seçerek her bir unun her bir imalat aşamasından geçip yani normal kullandığımız un olmadığı için glütensiz unla her birini çöze çöze, aşama aşama, adım adım bu seviyeye getirdik. Kat ettiğimiz aşama şu anda Allah nasip etti hem met helvası hem pişmaniyeyi seri üretimde çöl yak hastalarımıza ulaştırdık. Çok güzel talep görüyoruz. Çokta güzel dualar alıyoruz" diye konuştu.

"Çölyaklı oğlumuz olduğu için ve onun için bu glütensiz pişmaniyeyi yaptık"

Glütensiz pişmaniyeyi oğlu için ürettiğini ve şuanda da piyasaya sürdüğünü kaydeden Kılıçarslan, "Oğlumun çölyak hastası olduğunu yaklaşık 2,5-3 yıl önce öğrendik. Boy ve kilo geriliği vardı. Oğluma çölyak teşhisi konduğunda ona karşı alerjisi olduğunu öğrendik. Bu süreçte piyasada çok nadir ender rastlanır ürünlerle, marketten istediğimiz ürünleri alamıyoruz, reyonlarda istediğimiz ürünü kesinlikle bulamıyoruz. Çok minimum seviyelerde ürün bulmak. Aslında bunlar bize bir etken oldu. Duygusal bir yönümüzde var çölyaklı oğlumuz olduğu için ve onun için bu glütensiz pişmaniyeyi yaptık. Nasip oldu Allah'ın izniyle piyasaya da sunduk şuanda. Oğlumda çok memnun, çok seviyorlar, insanlardan çok güzel talepler görüyoruz" dedi.

"Hayvanları satarak bu işletmeyi açtık"

Hayvanlarını ve traktörünü satarak bu iletmeyi açtığını ifade eden Kılıçarslan, "Ek iş olarak hayvancılık ve besicilikle uğraşıyorduk ve oğlumun çölyak hastası olmasıyla bu işletmeyi açabilmek için tüm eşyalarımız, traktörlerimizi, hayvanlarımızı satarak bu işletmeyi açtık, Ar-Ge çalışmalarına başladık. Çok uzun bir serüven olsa da azim ve istekle çalışarak bunu başardık. Bunu Türkiye'de ve Dünya'da tek olmasını sebebi glütensiz ürünleri çoğu insan sağlığına ne kadar faydası olduğunu bilmediği gibi, çölyak hastasının da ne olduğunu bilmediği gibi üretmek istememişler. Bende bu yara bu sıkıntı olduğu için maddi sıkıntılarım olmasına rağmen ben bu teşebbüste bulundum, çünkü oğlum ve oğlum gibi milyonlarca insanlar var, çok hasta insanlar var. Onlar için bu ürünü yapmak benim için bir görevdi. Azimle ailemle birlikte, arkadaşlarımla birlikte bu iş üzerinde çok çalıştık, 2 yıl Ar-Ge çalışmamız sürdü ve çok güzel kaliteli bir pişmaniye üretmeyi başardık" diye konuştu.

"Formülünü çocuklarıma dahi söylemiyorum"

Glütensiz pişmaniyenin formülünü tamamen kendisin bulduğunu ve sır gibi sakladığını söyleyen Kılıçarslan şu ifadelere yer verdi:

"Piyasadaki glütensiz ürünlerle istediğimiz kalite lezzet düzeyinde olmadığı için tamamıyla formülleri bir bir, tek tek kendim elementlerine varıncaya kadar gramajlarla kendim belirledim, Ar-Ge çalışmalarında tüm notlar alındı ve onlar neticesinde çok vitaminli ve minarelli yaşama daha sağlık katabilecek kaliteli unlarla bu Ar-Ge'yi kendi formülümle çözdüm. Formül şuanda kimsede yok. Bunu başarmak, glütensiz unlarla çözmek gerçekten zor olan bir şey. Başardığım formül ise kendi formülüm. Çocuklarıma bile söyleyemiyorum şuanda."
İhlas Haber Ajansı
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