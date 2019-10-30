Samsun'da bekçileri darp eden şüpheliler serbest
|30 Ekim 2019 20:42
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, 3 bekçiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kılıçdede Mahallesi Kefeli Kavşağı'nda, 3 çarşı ve mahalle bekçisi, şüphe üzerine park halindeki otomobilde bulunan M.T, U.T. ve S.F. hakkında inceleme yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerin, engellemek istedikleri bekçileri darbettiği öne sürüldü.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, zanlıları cop, biber gazı ve kelepçe kullanarak etkisiz hale getirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Çeşitli yerlerinden yaralanan bekçiler ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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