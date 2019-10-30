1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Çakmakçı: Öğretmen eğitimi çok önemli

Komisyon Başkanı Derya Bakbak:- "Artık yapılan ürün girdileri ve çıktılarında en iyisini nasıl yapabilirimin formülizasyonunda yapay zeka önemli etkiye sahip oluyor"- Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı:- "Ne kadar başarılı STEM merkezleri kurarsanız kurun, dönüp dolaşıp öğretmen faktöründe bu iş bitiyor. Bu nedenle öğretmen eğitimi çok önemli"
 30 Ekim 2019 20:52
Yazdır
Prof. Dr. Çakmakçı: Öğretmen eğitimi çok önemli

Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Başkanı Derya Bakbak, "Artık yapılan ürün girdileri ve çıktılarında en iyisini nasıl yapabilirimin formülizasyonunda yapay zeka önemli etkiye sahip oluyor." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplandı.

Bakbak, toplantının açılışında, komisyonun Meclis'te ve alanda yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Davet ettikleri konukların sunumları ve saha çalışmalarında Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin kısaltılması olan STEM ile ilgili önemli bilgiler elde ettiklerini anlatan Bakbak, alanın her geçen gün öneminin arttığını söyledi.

STEM'in sadece bir eğitim alanı olmadığını, bugün imalatın, üretimin, savunmanın, ülkenin gücünü gösteren önemli bir etken olarak göründüğünün altını çizen Bakbak, şöyle konuştu:

"STEM alanı iş dünyasının talebi, işveren ve iş arayanları bir araya getiren önemli bir kaynak. Artık şirketler kendi alanlarıyla ilgili konuya hakim, teknolojiye hakim olan, üretim yapabilen ve inovasyon yapabilen kişileri kendi alanlarında çalıştırmak istiyor. Mesleklerde bu anlamda çok hızlı bir değişim içerisinde. Alan savunma sanayinden, tarıma kadar çok geniş. Tarihi dokunun kayıt altına alınması bile teknolojik anlamdaki bir altyapıyla mümkün olmaya başladı. Tarım alanında da aynı şekilde ürünün ekilmesi, toplanması ve gerekli ortamın sağlanması adına teknoloji büyük öneme sahip oldu. Burada yapay zeka da önemli konulardan bir tanesi. Artık yapılan ürün girdileri ve çıktılarında en iyisini nasıl yapabilirimin formülizasyonunda yapay zeka önemli etkiye sahip oluyor."

- "Başarılı birey inovasyon yapar diye bir şey söylemek doğru değil"

Hacettepe Üniversitesinden STEM Maker Lab Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı, STEM eğitimine temelden girmenin faydasının olduğunu söyledi.

Her ne kadar başarılı laboratuvarlar kurulursa kurulsun, öğretmen faktörünün büyük önem taşıdığına dikkati çeken Çakmakçı, "Bilim ve teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Akademik anlamda bir şeyler yapmazsanız, uluslararası arenada tanınırlılığınız yok. Hacettepe Üniversitesi olarak uluslararası arenada öğretmen eğitimleri yapıyoruz. AB fonları aracılığıyla Kazakistan ve Rusya Federasyonu'nda STEM merkezleri kuracağız." dedi.

Çakmakçı, Türkiye'nin STEM alanında ileri seviyede olan ülkeler arasında bulunduğunu, yurdun çeşitli bölgelerinde iyi örneklemelere rastlanabildiğini ancak özellikle kız öğrencilerin bulunduğu bazı alanlarda çok fazla bir gelişmenin kaydedilemediğini ifade etti.

"Eğitimin amacı demokratik eşitlik mi sağlamak yoksa sosyal alanda inovasyon yapan bir birey mi yaratmak?" sorusunun önemli olduğunun altını çizen Çakmakçı, bunlardan hangisi seçilecekse ona göre bir modelin oturtulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ABD'de 1946'da bir gazete ilanında 'Amerikanın bilim insanına ihtiyacı var' diyor, 2019 yılında ise 'ABD'nin STEM alanlarındaki kişiye ihtiyacı var' deniliyor. Bu arada Avrupa'da benzer şeyler söylüyor. Biz de benzer şeyler söylüyoruz. ABD verilerine göre bir bireye anaokulunda bir dolar harcarsanız bu birey 40 yaşına geldiği zaman ülke ekonomisine 16 dolar katma değer sağlıyor. Eğitime ne kadar erken yatırım yaparsanız katma değer yaratma oranı daha fazla. O yüzden bu işe temelden girmekte fayda var. Ne kadar başarılı STEM merkezleri kurarsanız kurun, dönüp dolaşıp öğretmen faktöründe bu iş bitiyor. Bu nedenle öğretmen eğitimi çok önemli."

Çakmakçı, STEM eğitiminde çevre faktörünün unutulmaması gereken önemli noktalardan birisi olduğunu anlattı.

Problemlerin genelde sosyal çevreden geldiğini belirten Çakmakçı, "Bilim ve teknolojiyi tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Başarılı birey inovasyon yapar diye bir şey söylemek doğru değil. Okulda farklı şeylere odaklanmamız gerekiyor. Beceri odaklı bir eğitim önemli. Biz bence kendine öz güveni olmayan bireyler yetiştirdiğimizden dolayı sıkıntı yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ODTÜ Bilim Komitesi'ne 'Nobelli' transfer
30 Ekim 2019 21:42		 Boğaziçi Üniversitesine Avrupa Kültürel Miras Ödülü
30 Ekim 2019 21:37
Ders arası konser
29 Ekim 2019 22:12		 Ödüllü kimyagerler Van'ın gururu oldu
28 Ekim 2019 20:03
Mardin ve Şırnak'ta sınır bölgelerinde eğitim öğretim başladı
28 Ekim 2019 10:55		 Anadolu Üniversitesinden dijital oyun kitapçıkları
26 Ekim 2019 19:00
'Sadece Türkiye'de uygulanan yapay zeka sistemini 6 ay içinde dünyaya açacağız'
26 Ekim 2019 14:49		 'Konteyner veteriner fakültesi hastanesi'nin açılışı ertelendi
23 Ekim 2019 20:56
İTÜ İşletme Fakültesi binası mimarını arıyor
22 Ekim 2019 23:40		 Eğitimde geçen hafta neler oldu?
22 Ekim 2019 11:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:41 - Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz00:04 - Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları00:03 - 31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları00:00 - Öğretmen ve öğretmen adayları MEB'in yeni vizyonuna hazırlanıyor23:46 - Üniversite öğrencisine çarpıp kaçan sürücü yakalandı23:40 - Belediye Başkanı, zabıta personeliyle halay çekti23:33 - 8 Yaşındaki Rüya'nın ölümünde doktor ihmali iddiası23:27 - Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltında23:21 - Twitter artık siyasi reklam almayacak23:16 - ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım
23:10 - Yeni Başkan, eski başkanı makam aracıyla evine bıraktı23:04 - Binali Yıldırım, Erdoğan ile nasıl tanıştığını anlattı22:59 - Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanıyor22:53 - CHP'li Başkan: İstifa etmem için baskı yapıyorlar22:48 - 'Eroin bağımlısıyım' dedi, cezadan kurtulamadı22:43 - Batı Karadeniz için fırtına uyarısı22:37 - İmamoğlu: Türkiye elbette teröre karşı tedbir almalı22:31 - Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen ve öğretmen adayları MEB'in yeni vizyonuna hazırlanıyor
Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları
31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları
Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 1
30.10.2019 maccabi vs fenerbahce maci 1
ermeni soykırım tasarısı 1
F klavye 1
sınavları maliyetine yapıyoruz 3
Yazarlar arası benzerlik 2
aklını şaşırmak 3
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 2
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
Abbiiee 2
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam