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Hava saldırısında yaralanmıştı! 19 gün sonra şehit oldu

Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda yaralanan Şivan Çetin (30), tedavi gördüğü Diyarbakır'da şehit oldu. Nusaybin'deki saldırılarda toplam şehit sayısı 12'ye yükseldi.
 30 Ekim 2019 21:32
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Hava saldırısında yaralanmıştı! 19 gün sonra şehit oldu

Barış Pınar Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Kamışlı kentinden 11 Ekim'de Mardin'in Nusaybin'in ilçesine terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki bölgelerden 300'den fazla havanlı ve roketatarlı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi şehit oldu.

Saldırıda yaralanan ve Mardin'deki ilk tedavisinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Şivan Çetin, bugün yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Çetin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verilecek.

DHA
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