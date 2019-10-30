Tofaş ve Microsoft'tan dijital dönüşümde örnek proje
|30 Ekim 2019 21:52
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Tofaş, teknoloji ve dijitalleşmede yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak için gerekli olan en önemli yetkinliklerden "veriden değer yaratma" konusundaki yatırım ve projelerini sürdürerek, bu kapsamda "Yapay Zeka Veri Analisti Programı"nı hayata geçirdi.
Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, nisan ayında başlayan ve Tofaş çalışanlarına, sürdürülmekte olan yapay zeka projelerine paralel teknik yetkinlik kazandırmayı amaçlayan projenin ilk adımı, Microsoft ile ortaklaşa yürütüldü.
Program katılımcılarına Tofaş Fabrikası'nda düzenlenen bir tören ile sertifikaları takdim edildi. Tofaş Bilgi ve İşlem Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz ile Tofaş ve Microsoft yönetiminden isimler katıldı.
200 saatin üzerinde eğitim
Programda, üretim, kalite, tedarik zinciri, İK gibi farklı alanlarda görev alan toplam 40 Tofaş çalışanı yer aldı. Katılımcılara, verinin anlamlandırılması, toplanması, analiz edilmesi, tahminlemesi gibi konuların yer aldığı veri hazırlığı sürecinde rol üstlenmelerine yardımcı olacak 45 saat sınıf eğitimi ve de 150 saat online eğitim verildi. Tofaş Bilgi İşlem Teknolojileri (BİT) veri bilimi ekibi de katılımcı gruplara liderlik yaptı.
Akademi'de de eğitimler düzenlenecek
Katılımcılardan oluşan 8 ekip, eğitimin sonunda kendi iş birimlerinden birer proje seçti ve Microsoft Azure platformunda uygulamalı olarak çalışmalar gerçekleştirildi. Projelerin gerçek hayatta uygulanabilir, geçmişten bu yana süren bir problemin çözümüne yönelik olmasına özen gösterildi.
Program kapsamında her ekip en az yüzde 80 başarı oranına sahip bir yapay zeka modeli ile gerçekte var olan bir probleme çözüm üretti. Katılımcıların bazıları da program dahilinde elde ettikleri sonuçları üretim hattında deneyimleme imkanı yakaladı. Program kapsamında elde edilen başarının ardından çalışmaların Microsoft Başarı Hikayesi olarak değerlendirilmesine karar verildi.
Tüm bunlarla birlikte, veriyi anlamak, yorumlamak, işlemek adına izlenilecek tüm adımların Tofaş'ın tüm birimlerinde bir kültür haline gelmesini sağlamak amacıyla Tofaş Akademi'de de sürekli eğitimler düzenlenmesine karar verildi.
Bu doğrultuda program kapsamında 2 kişi de İç Eğitmen olarak yetiştirildi.
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