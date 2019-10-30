1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tofaş ve Microsoft'tan dijital dönüşümde örnek proje

Tofaş, teknoloji ve dijitalleşmede gerekli olan en önemli yetkinliklerden "veriden değer yaratma" konusundaki yatırım ve projelerini sürdürerek, bu kapsamda "Yapay Zeka Veri Analisti Programı"nı başlattı.
 30 Ekim 2019 21:52
Yazdır
Tofaş ve Microsoft'tan dijital dönüşümde örnek proje

Tofaş, teknoloji ve dijitalleşmede yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak için gerekli olan en önemli yetkinliklerden "veriden değer yaratma" konusundaki yatırım ve projelerini sürdürerek, bu kapsamda "Yapay Zeka Veri Analisti Programı"nı hayata geçirdi.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, nisan ayında başlayan ve Tofaş çalışanlarına, sürdürülmekte olan yapay zeka projelerine paralel teknik yetkinlik kazandırmayı amaçlayan projenin ilk adımı, Microsoft ile ortaklaşa yürütüldü.

Program katılımcılarına Tofaş Fabrikası'nda düzenlenen bir tören ile sertifikaları takdim edildi. Tofaş Bilgi ve İşlem Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz ile Tofaş ve Microsoft yönetiminden isimler katıldı.

200 saatin üzerinde eğitim

Programda, üretim, kalite, tedarik zinciri, İK gibi farklı alanlarda görev alan toplam 40 Tofaş çalışanı yer aldı. Katılımcılara, verinin anlamlandırılması, toplanması, analiz edilmesi, tahminlemesi gibi konuların yer aldığı veri hazırlığı sürecinde rol üstlenmelerine yardımcı olacak 45 saat sınıf eğitimi ve de 150 saat online eğitim verildi. Tofaş Bilgi İşlem Teknolojileri (BİT) veri bilimi ekibi de katılımcı gruplara liderlik yaptı.

Akademi'de de eğitimler düzenlenecek

Katılımcılardan oluşan 8 ekip, eğitimin sonunda kendi iş birimlerinden birer proje seçti ve Microsoft Azure platformunda uygulamalı olarak çalışmalar gerçekleştirildi. Projelerin gerçek hayatta uygulanabilir, geçmişten bu yana süren bir problemin çözümüne yönelik olmasına özen gösterildi.

Program kapsamında her ekip en az yüzde 80 başarı oranına sahip bir yapay zeka modeli ile gerçekte var olan bir probleme çözüm üretti. Katılımcıların bazıları da program dahilinde elde ettikleri sonuçları üretim hattında deneyimleme imkanı yakaladı. Program kapsamında elde edilen başarının ardından çalışmaların Microsoft Başarı Hikayesi olarak değerlendirilmesine karar verildi.

Tüm bunlarla birlikte, veriyi anlamak, yorumlamak, işlemek adına izlenilecek tüm adımların Tofaş'ın tüm birimlerinde bir kültür haline gelmesini sağlamak amacıyla Tofaş Akademi'de de sürekli eğitimler düzenlenmesine karar verildi.

Bu doğrultuda program kapsamında 2 kişi de İç Eğitmen olarak yetiştirildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Turkcell Ukrayna'nın köylerini 4G ile buluşturacak
30 Ekim 2019 22:16		 Fed kritik faiz kararını açıkladı
30 Ekim 2019 20:47
Solucanlar, kozmetik endüstrisinde kullanılacak
30 Ekim 2019 19:37		 BES kumbarasındaki birikim 120 milyar liraya koşuyor
30 Ekim 2019 11:15
2. El otomotiv piyasası canlılığını koruyor
30 Ekim 2019 11:08		 Borsa, güne düşüşle başladı
30 Ekim 2019 10:16
Ekonomik güven endeksi arttı
30 Ekim 2019 10:13		 Karayollarında durum
30 Ekim 2019 09:10
Demiryolu ve tünel yapımları 2020'de de devam edecek
30 Ekim 2019 08:01		 Gelişenler kazanırken TL seyretti
30 Ekim 2019 07:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:41 - Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz00:04 - Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları00:03 - 31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları00:00 - Öğretmen ve öğretmen adayları MEB'in yeni vizyonuna hazırlanıyor23:46 - Üniversite öğrencisine çarpıp kaçan sürücü yakalandı23:40 - Belediye Başkanı, zabıta personeliyle halay çekti23:33 - 8 Yaşındaki Rüya'nın ölümünde doktor ihmali iddiası23:27 - Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltında23:21 - Twitter artık siyasi reklam almayacak23:16 - ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım
23:10 - Yeni Başkan, eski başkanı makam aracıyla evine bıraktı23:04 - Binali Yıldırım, Erdoğan ile nasıl tanıştığını anlattı22:59 - Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanıyor22:53 - CHP'li Başkan: İstifa etmem için baskı yapıyorlar22:48 - 'Eroin bağımlısıyım' dedi, cezadan kurtulamadı22:43 - Batı Karadeniz için fırtına uyarısı22:37 - İmamoğlu: Türkiye elbette teröre karşı tedbir almalı22:31 - Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen ve öğretmen adayları MEB'in yeni vizyonuna hazırlanıyor
Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları
31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları
Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınavsız ikinci üniversite 4
aklını şaşırmak 3
şu an çalan şarkı 5
F klavye 1
pilot kalem 1
Abbiiee 2
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 2
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 2
karakomik filmler 1
duvar örmek 3
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam