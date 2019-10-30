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Fenerbahçe kupada yerlilerle maçı göğüsledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turunda Fenerbahçe 3 - Tarsus İdman Yurdu 1 maç sonucu
 30 Ekim 2019 22:04
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Fenerbahçe kupada yerlilerle maçı göğüsledi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Fenerbahçe, Mersin'de Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Artun'un pasıyla ceza sahasına sokulan Ferhat'ın yakın mesafeden sert şutunda top kaleci Altay'dan döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

53. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasında topla buluşan Ali Yavuz, soldan ceza sahasına girdi ve geriden geln Çağrı'ya pasını aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

70. dakikada Deniz'in kullandığı köşe atışında Tarsus defansının uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Tolgay'ın sert şutunda, meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-3

Stat: Mersin

Hakemler: Atilla Karaoğlun xx, Uygar Bebek xx, Sezgin Çınar xx

Tarsus İdman Yurdu: Anıl x, Yakup xx, Aytaç x, Sefa x, İbrahim x, Erkam x, Mert x, Ferhat xx (Mustafa Yılmaz dk. 66 x), Çağrı xx (Cem dk. 79 x), Artun xx (Emir dk. 73 x), Ali Yavuz xx

Yedekler: Zeki, Mehmet Cansın, Alperen Pak, Mahsun

Teknik Direktör: Ergün Penbe

Fenerbahçe: Altay xx, Murat xx, Adil Rami xxx (Zanka dk. 61 xx), Sadık xxx, Isla xxx (Jailson dk. 46 xx), Tolgay xx, Alper Potuk xx, Deniz xxx, Tolga xx, Miha Zajc xx (Muhammed dk. 87 ?), Mevlüt xx

Yedekler: Abdullah, Ozan Tufan, Serdar, Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Sadık (dk. 16), Deniz (dk. 28), Tolgay (dk. 70) (Fenerbahçe), Çağrı (dk. 53) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Erkam, Emir (Tarsus İdman Yurdu), Murat Sağlam (Fenerbahçe)
Memurlar.Net
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