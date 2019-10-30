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Kadın çiftçinin hüzünlü Türkiye birinciliği

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olan girişimci kadın çiftçi Aslıhan Damar, kendisine destek veren kayınpederinin hayatını kaybetmesinden dolayı buruk bir sevinç yaşadı.
 30 Ekim 2019 22:21
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Kadın çiftçinin hüzünlü Türkiye birinciliği

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olan girişimci kadın çiftçi Aslıhan Damar, kendisine destek veren kayınpederinin hayatını kaybetmesinden dolayı buruk bir sevinç yaşadı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programına" Van'dan "Kaya Balı Üretimi" projesiyle katılan Aslıhan Damar, Türkiye birincisi oldu. Van birinciliği sırasında sevincini kendisine destek veren kayınbabasıyla paylaşan 3 çocuk annesi Damar, Ankara'daki Türkiye birinciliği sırasında sevincini paylaşamadı. Van programının ardından kayınbabasını kaybeden Damar, hüzünlü bir sevinç yaşıyor.

Türkiye'de 81 ilin katılımıyla düzenlenen yarışmada projesiyle birinci olan girişimci kadın Aslıhan Damar, azmiyle diğer kadınlara da örnek oldu. İHA muhabirine konuşan girişimci kadın çiftçi Damar, kadınların her zorlu işi başaracağını belirtti. Proje yarışmasına kayınbabası ve eşinin isteği üzerine katıldığını ifade eden Damar, "İlk olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne giderek yarışmayla ilgili bilgi aldık ve ardından kurslara katıldık. Bir haftalık kurstan sonra projemizi hazırladık. İlk olarak projemiz Van'da birinci oldu. Projemiz Ankara'da da 81 il arasında birinci oldu. Şu an bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Kadınların her alanda başarılı olacağına inanıyorum"

İmkan tanındığında kadınların her alanda başarılı olacağına inandığını dile getiren Damar, "Projemizin Türkiye birincisi seçilmesi benim için çok güzel bir duygu oldu. Bütün kadınların her alanda başarılı olacağına inanıyorum. Bence kadınların yapamayacağı bir iş yoktur. Arıcılık da çok zor bir meslek, ancak işimiz olduğu ve ailece bu işi yaptığımız için üstesinde gelebiliyoruz" diye konuştu.

"Keşke Türkiye birinciliğimi de görseydi"

Kayınbabasının Van birinciliğini görürken, Türkiye birinciliğini göremediğini ve bunun için çok üzgün olduğunu anlatan Damar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayınbabam Van'da birinci olduğum zaman çok sevinmişti. Ancak Ankara'daki Türkiye birinciliğimi göremedi. Keşke Türkiye birinciliğimi de görseydi. Kayınbabamın bana desteği çok oldu. Kendisini her gün tekrar tekrar rahmetle anıyorum."

"Keşke babam sağ olsaydı, o günü görseydi"

Babasının, eşinin Van birinciliği sırasında büyük sevinç yaşadığın ancak Ankara'daki birinciliğini göremediğini ve bunun için de çok duygulandığını ifade eden Tarkan Damar ise "Uzunca bir süredir ailece arıcılık mesleğini icra ediyoruz. Piyasaya çok sayıda sahte bal yayıldığı için bunun önüne geçmek istedik. Bizlerde hakiki balı piyasaya sürmek istedik. Bunun içinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde açılan kurslara eşimi yazdırdık. Düzenlenen kursun ardından eşimin hazırladığı proje Van birincisi seçildi. Eşim Ankara'da da Türkiye birincisi seçildi. Keşke rahmetli babam sağ olsaydı, o günü görseydi. Eşim birinci olduğu zaman çok duygulandım. Keşke babam bugünleri görseydi. Bu başarı onun katkısıyla oldu. Yeni projelerimiz için daha iyi desteğe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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