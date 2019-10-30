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Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltında
Erzincan'da gelin arabasıyla trafik ekiplerinin 'dur' ikazına uymayıp aracı polislerin üzerine kırdığı öne sürülen sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.
|30 Ekim 2019 23:27
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Erzincan'da gelin arabasıyla trafik ekiplerinin 'dur' ikazına uymayıp aracı polislerin üzerine kırdığı öne sürülen sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Erzincan merkez Dörtyol Kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik ekiplerinin 'dur' ikazına riayet etmeyip kullandığı gelin arabası olarak süslenmiş otomobili polislerin üzerine kıran sürücü kısa sürede yakalandı. Daha sonra yaşanan tartışma üzerine olay yerine takviye polis ekipleri de çağrıldı. Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken araçta arama yapıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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