Üniversite öğrencisine çarpıp kaçan sürücü yakalandı
|30 Ekim 2019 23:46
|Yazdır
Erzincan'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak olay yerinden kaçan sürücüyü polis ekipleri yakaladı.
Halitpaşa Caddesi üzerinde Murat Y.'nin kullandığı 24 AAF 265 plakalı otomobil, işten çıkıp evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Buse Çalışkan'a çarptı.
Kaza sonrası otomobile ait plakayı olay yerine düşüren sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralan Çalışkan, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, otomobili Yanlızbağ Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu.
Görgü tanıkların beyanları ve yapılan incelemeler sonucu şüpheli Murat Y., bir süre sonra yakalanarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltında
30 Ekim 2019 23:27
|Dur ihtarına uymayan araç polise çarpıp kaçtı
30 Ekim 2019 19:16
|Halk otobüsünün çarptığı lise öğrencisi yaralandı
30 Ekim 2019 19:14
|Karaman'da kamyonet çarpan lise öğrencisi ağır yaralandı
30 Ekim 2019 19:03
|Dere yatağına düşen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü
30 Ekim 2019 18:15
|Ambulansı 'eski anılarını canlandırmak' için çalmış
30 Ekim 2019 17:46
|30 belediye üzerinden iş adamlarına sahte başkan oyunu
30 Ekim 2019 16:04
|Otomobille minibüs kafa kafaya çırpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
30 Ekim 2019 15:55
|Otobüs yangınlarına, televizyon ve prizler mi sebep oluyor?
30 Ekim 2019 14:05
|CHP İzmir Milletvekili Polat, trafik kazası geçirdi
30 Ekim 2019 13:44