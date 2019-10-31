Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz
|31 Ekim 2019 03:41
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Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Senatosunda kabul edilen ve başörtüsü takan annelerin okul gezilerine eşlik etmelerinin engellenmesini amaçlayan kanun tasarısını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.
"Başörtüsü yasağını 'Hizmete Yardımcı Olan Kişiler' şeklinde yorumlayarak gerekçelendirmek, kamu hizmeti verenleri değil, doğrudan çocuklarına eşlik eden anneleri hedef almaktadır." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu, Fransa'nın Müslümanları farklı muameleye tabi tutan ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımının yeni bir örneğidir. Bunun gerek Fransa'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumu, gerek ülkemiz ve diğer evrensel değerlere inanan ülkeler tarafından kabul edilmesi mümkün değildir.
Fransa makamlarının, ülkelerinde İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen ve dini özgürlükleri sınırlayan bu tür ayrımcı müdahaleler yerine, İslam karşıtlığıyla mücadeleye yönelik yasal tedbirler almaları faydalı olacaktır. Her fırsatta özgürlüklerden bahseden ülkelerin bugün en temel insan hak ve özgürlüklerini çiğnemeleri bahse konu ülkelerin ikiyüzlülüğünün ve çifte standartlı yaklaşımlarının başka bir örneğidir."
Açıklamada, senatodaki tartışmalarda aklıselim bazı hükümet üyelerinin ve milletvekillerinin bu kanun teklifinin yanlışlığına ilişkin uyarılarının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Fransa'nın bu uyarılara kulak vererek, bu hatadan döneceğini ve yasa taslağının Ulusal Meclis'te reddedileceğini umut ediyoruz." görüşüne yer verildi.
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