Kredi kartında fiyatları düşürecek sınır yarın başlıyor

BARIŞ PINARI HAREKATI'NA YERLİ VE MİLLİ DAMGA Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Türk savunma sanayisi tarafından üretilen çok sayıda yerli ve milli silah ile sistem kullanılıyor. Harekatta yararlanılan yerli çözümler arasında, KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, ÇNRA çok namlulu roketatar sistemi, Fırtına obüsü ve Bayraktar TB2 SİHA da yer alıyor.