Kredi kartında fiyatları düşürecek sınır yarın başlıyor
|31 Ekim 2019 06:41
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Merkez Bankası'nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankaların üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranlarına yönelik yaptığı düzenleme yarından itibaren uygulanmaya başlıyor.
1 Kasım itibariyle mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye iş yerlerinin hesaplarına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60'ı geçemeyecek.
İşlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde ise; söz konusu azami komisyon oranları, işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşecek.
FİYATLAR DÜŞÜŞE GEÇECEK
Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte ürün fiyatlarında da düşüşler yaşanmaya başlayacak.
Sektör temsilcileri kredi kartı komisyonlarına verilen ve yüzde 3'e kadar çıkan oranın sınırlanmasıyla buradaki giderin ürün fiyatlarına kasım sonu aralık başı itibariyle yansıyabileceğini ifade ediyor.
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