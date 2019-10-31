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ABD'nin İncirlik'teki nükleer bombaları taşıması Türkiye'nin menfaatine olur

Türkiye ile ABD ilişkileri özellikle son 5 yıldır büyük sınavlardan geçiyor. İki ülke arasındaki her krizden sonra ABD medyasında 'İncirlik'teki nükleer silahların taşınması' gündeme getiriliyor. Peki, nükleer silahların İncirlik'ten çekilmesi Türkiye için avantaj mı yoksa dezavantaj mı? ABD'nin en son 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gündeme getirdiği nükleer silahların taşınması mümkün mü? Yeni Şafak, Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ile bu sorulara yanıt aradı.
 31 Ekim 2019 07:06
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ABD'nin İncirlik'teki nükleer bombaları taşıması Türkiye'nin menfaatine olur

Soğuk Savaş döneminden bu yana İncirlik Hava Üssünde bulunan nükleer silahların varlığı, Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD medyasında yeniden tartışma konusu yapıldı.

ABD'de savunma sanayi sektörüyle ilgili en çok takip edilen haber sitelerinden Defense One'da, Rusya ile Türkiye ilişkilerinin NATO'yu tehdit ettiği ve İncirlik'teki nükleer silahların güvende olmadığını savunan bir makale kaleme alındı.

Peki, her kriz döneminde Türkiye'ye karşı nükleer silah kartının gündeme gelmesi ne anlam ifade ediyor? İncirlik'te bulunan nükleer silahların taşınması Türkiye için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Türkiye'nin izni olmadan bu nükleer silahlar taşınabilir mi?

Yeni Şafak'ın sorularını yanıtlayan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ABD'nin İncirlik'ten nükleer silahlarını çekmesinin Türkiye için bir mükafat anlamına gelebileceğini belirterek, "NATO politikaları çerçevesinde nükleer bombalara ev sahipliği yapması Türkiye için bir tehdit. ABD nükleer bombaları bir yerde kullandığı anda, karşıdaki ülke sizi hedef olarak konumlandırır. Türkiye, NATO'nun bu politikasına destek verirken, hedef ülke haline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.


İncirlik'in konumu çok stratejik

ABD'nin zaman zaman nükleer silahları Romanya ve Yunanistan'a taşınmasını gündeme getirdiğini belirten Karataş, "Yunan halkı bu talep karşısında ayağa kalktı. 'Topraklarımızda nükleer bomba istemiyoruz' dediler. Nükleer bombalar uçaklar aracılığıyla atıldığı için, İncirlik menzil açısından hedef ülkeye yakınlık açısından olağanüstü kolaylık sağlıyor. Siz bombaları buraya koyduğunuz anda, 1-2 saat menzilden kazanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin izni olmadan çekemez

ABD'nin Türkiye'nin izni olmadan bu nükleer silahları çekemeyeceğinin altını çizen Karataş, "Nükleer bombaların taşınması için öncelikle ev sahibinin onayı gerekli. Taşıyabilmeleri için emniyetli bir yer bulmaları lazım ki, bu şu anda yok." ifadelerine yer verdi.

İncirlik'in dışında İtalya, Belçika, Hollanda ve Almanya nükleer silahlara ev sahipliği yapıyor.

ABD'deki nükleer tartışmalar suni gündem
Barış Pınarı Harekatı sonrası yeniden gündeme gelen nükleer silahların çekilmesiyle ilgili Karataş, "Demokratlar birkaç yıl önce iktidardaydı, bu nükleer silahları o zaman neden taşımadılar? ABD'de muhalefet, iktidarı köşeye sıkıştırmak için bu argümanı kullanıyor. Devletler nükleer silahlarla ilgili sessizlik politikası izler, cevap verilmez ve genelde reddedilmez. Bu sessizlik Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Türkiye'deki nükleer silahların güvenliğinden eminim' sözleriyle bozuldu" yorumunu yaptı.

Hasan Hız

Yeni Şafak
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