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ABD'den PKK'ya özel vize

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin üyeleri Demokrat Jason Crow ile Cumhuriyetçi Michale Walts, PKK/YPG'li teröristlerin ABD'ye engelsiz girebilmesi için özel vize tasarısı hazırlıyor. Elebaşı 'Mazlum Kobani tasarısı'yla yılda 4000 PKK'lıya vize verilmesi öngörülüyor
 31 Ekim 2019 07:35
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ABD'den PKK'ya özel vize

ABD'de Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin üyesi Demokrat Partili Jason Crow ve Cumhuriyet Partili Michale Walts'un, PKK/YPG'li teröristlerin ABD'ye engel olmaksızın sokabilmek için 'Özel Vize' yasa tasarısı hazırladığı ortaya çıktı. ABD'nin bu yolla terör elebaşı Mustafa Ferhad Abdi (Şahin Cilo - Mazlum Kobani) ABD'ye giriş yapabilmesinin önünü açmak istediği değerlendiriliyor.

ABD merkezli NBCNews'in haberine göre, DEAŞ'a karşı ABD askerleri ile birlikte görev alan Suriyeli gruplara, PKK/YPG terör örgütü üyelerine, yılda 4000 vize verilmesini öngören yasa 'Suriye Ortakları Koruma Yasası' başlığını taşıyor. Sözkonusu 'Özel Vize' yasasının dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un, ABD ordusuna Irak ve Afganistan'da ABD birliklerine yardım eden kişiler için çıkarılan 'Özel Göçmen Yasası'ndan yola çıkarak hazırlandığı belirtildi. 'Özel Vize' teklifini hazırlayan iki Temsilciler Meclisi üyesinin daha önce ABD ordusunda görev yapmış olması dikkat çekiyor.
Yeni Şafak
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