Çakarlı araçlar için son viraj
|31 Ekim 2019 06:50
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İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çakar lamba kullanan otomobiller için 23 Eylül'de bir genelge yayımlanmıştı. Genelgeyle mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin araçlarında çakar lamba kullanımı kaldırıldı. Bakanlığın, araçlardan çakar lambaların sökülmesi için verdiği süre yarın doluyor. Kamuda bulunan yaklaşık 15 bin çakarlı araçtan 10 bininin söküldüğü belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı, yarından itibaren yollarda denetimini artıracak. Aracından çakarlarını sökmeyen sürücülere ağır cezalar gelecek. Kurallara uymayan sürücüye 1.002, araç sahibine 1.002 lira olmak üzere 2 bin 4 lira para cezası kesilecek ve araçlar trafikten menedilecek.
AMBULANSA SERBEST
Düzenlemeyle sadece ambulans, itfaiye ve kolluk araçlarıyla devletin en üst protokolünde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korumasından sorumlu koruma araçları çakar lamba sistemlerini kullanabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araç, çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretlerini kullanamayacak. Kolluk görevlilerinin kullanımındaki resmi araçlarda ise ışıklı/sesli uyarı işaretleri, görevle ilişkili olmak kaydıyla, usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılacak.
Ebru Karatosun
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