Sendikacı, emekli olan memurun yerine çocuğunun işe alınmasını istedi
Büro Memur Sen TBMM Şube Başkanı Özgür Yaydemir, Kurum İdari Kurul toplantısında, Mecliste çalışan personelin emekli olması halinde çocuklarının işe alınmasını istedi
|31 Ekim 2019 07:22
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TBMM'de, Ekim ayı Kurum İdari Kurul toplantısı 25 Ekim 2019 tarihinde yapıldı. Toplantıya, TBMM'de en çok üyeye sahip olan Büro Memur Sen adına Özgür Yaydemir katıldı.
Yaydemir, toplantıda, TBMM'de çalışan memurların emekli olması halinde çocuklarının işe alınmasını talep etti. Özgür Yaydemir söz konusu uygulamanın daha önce İsmet Sezgin, Mustafa Kalemli, Köksal Toptan ve Cemil Çiçek'in TBMM Başkanı olduğu dönemde uygulandığını belirtti.
İşte Özgür Yaydemir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
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