Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
|31 Ekim 2019 07:27
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Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete- Sayı : 30934
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
FAHRİ TRAFİKMÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 1/5/1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 6 - Bu Yönetmelikteki şartları haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar;
a) T.C. Kimlik numarasını,
b) Adres bilgilerini,
c) Sabıka kaydı olmadığı beyanını,
ç) Sürücü belgesi bilgilerini,
d) Öğrenim durumu bilgilerini
içeren ve fotoğrafının yer aldığı yazılı veya il valiliğince kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen form (Ek-4) ile ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat ederler.
Verilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulamasının yapılamadığı durumlarda başvuru sahibinden ilgili belge talep edilebilir."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabilir."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğe ekte yer alanEk-4 eklenmiştir.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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