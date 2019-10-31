OGM'de, zorunlu yer değiştirmeye tabi unvanlarda değişiklik yapıldı

Orman Genel Müdürlüğü, Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle zorunlu yer değiştirmeye tabi unvanları değiştirdi. İşte yönetmelikte yapılan bazı düzenlemeler:

ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ PERSONEL DEĞİŞTİ

Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, zorunlu yer değiştirmeye tabi personel değişmiştir. Daha önce tüm mühendisler zorunlu yer değiştirmeye tabi iken yeni düzenlemeye göre "amenajman rehberlik ve denetim, orman amenajman ve orman kadastro başmühendisliklerinde görev yapan mühendisler" hariç tutulmuştur.

İşte düzenlemenin eski ve yeni maddeleri

Eski madde:

Madde 6 - (1) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan Orman İşletme Müdürleri, Orman Fidanlık Müdürleri, Eğitim Merkezi Müdürleri, Enstitüsü Müdürleri, Yedek Parça Depo Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Orman İşletme, Orman Fidanlık, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza, Depo, Kadastro Mülkiyet ve Arboretum Şefliği görevini yürüten personel, Başmühendis ve mühendisler zorunlu yer değiştirmeye tabidir.

Yeni madde:

"Madde 6 - (1) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan Şube Müdürü,

etüd proje başmühendisliklerinde ve araştırma enstitü müdürlüklerinde görev yapan Başmühendisler, Müdür, Müdür yardımcısı, Şef (Teknik) görevini yürüten personel,

amenajman rehberlik ve denetim, orman amenajman ve orman kadastro başmühendisliklerinde görev yapan mühendisler hariç olmak üzere Mühendis, Mimar ve Sayman zorunlu yer değiştirmeye tabidir."

GELECEK YIL EMEKLİ OLACAKLAR ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEDEN MUAF OLACAK

Yönetmeliğe yeni bir madde olarak aşağıdaki madde eklenmiştir. Bu madde, bir sonraki yıl emekli olacaklara zorunlu yer değiştirmeden muafiyet tanımaktadır.

"Zorunlu çalışma süresinin doldurulması

MADDE 9/A - (1) Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. İlgilinin emeklilik talebinden vazgeçmesi halinde tayin dönemi beklenmeksizin ilgili, idarenin uygun göreceği yere resen tayin edilir."

HİZMET BİRİMLERİNDE EN FAZLA ÇALIŞILABİLECEK SÜRELER MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin, hizmet birimlerinde en fazla çalışabileceği süreleri gösteren maddede değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, mimarlar da, aynı daire başkanlığında en fazla 10 yıl görev yapabilecek. Ayrıca vekalet görevleri en fazla çalışılabilecek sürelere dahil edilecek.

İşte karşılaştırmalı madde tablosu:

Eski madde Yeni madde Madde 10 - (1) Taşra teşkilatı birimlerinde bulanan kadrolar ve görevler esas alınarak en fazla çalışılabilecek süreler aşağıda gösterilmiştir. a) Şefler aynı şeflik, müdür yardımcıları ile müdürler aynı müdürlük bünyesinde aynı görevde 5 yıldan fazla, b) Başmühendisler ve mühendisler, aynı bölge müdürlüğü veya aynı enstitü müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 10 yıldan fazla, c) Şube müdürleri aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 7 yıldan fazla, ç) Bölge müdür yardımcıları ile bölge müdürleri aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 5 yıldan fazla, d) Enstitü müdür ve müdür yardımcıları aynı müdürlükte 10 yıldan fazla aynı unvanda, e) Saymanlar aynı müdürlükte 7 yıldan fazla, görev yapamazlar. (2) Merkez teşkilatı birimlerinde şube müdürleri ile saymanlar, aynı müdürlükte 7 yıldan fazla görev yapamazlar ve bunlar aynı birimde veya diğer birimler arasında yer değişikliğine tabi tutulurlar. Mühendisler ise aynı daire başkanlığı bünyesinde aynı yerde 10 yıldan fazla görev yapamazlar. MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı "Hizmet birimlerinde en fazla çalışılabilecek süreler" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (d) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "a) Şefler (teknik) aynı şeflik, müdürler ile müdür yardımcıları aynı müdürlük bünyesinde aynı görevde 5 yıldan fazla, b) Etüd proje başmühendisliklerinde ve araştırma enstitü müdürlüklerinde görev yapan başmühendisler, aynı bölge müdürlüğü veya aynı enstitü müdürlüğü bünyesinde aynı görevde; amenajman rehberlik ve denetim, orman amenajman ve orman kadastro başmühendisliklerinde görev yapan mühendisler hariç olmak üzere mühendisler ve mimarlar Bölge Müdürlüğü merkez birimlerinde toplamda, başmühendisliklerde toplamda ve diğer müdürlüklerde toplamda 10 yıldan fazla," "ç) Bölge Müdür Yardımcıları aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 5 yıldan fazla," "d) Enstitü müdür ve müdür yardımcıları aynı müdürlükte aynı unvanda 10 yıldan fazla," "(2) Merkez teşkilatı birimlerinde şube müdürleri ile saymanlar aynı müdürlükte aynı görevde 7 yıldan fazla görev yapamazlar ve bunlar diğer birimler arasında yer değişikliğine tabi tutulurlar. Mühendisler ve mimarlar ise aynı daire başkanlığı bünyesinde 10 yıldan fazla görev yapamazlar." "(3) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel tarafından 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde bu süreler personelin görev yaptığı hizmet birimindeki en fazla çalışılabilecek sürelere dahil edilir."

ENGELLİ MEMURA YER DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

Yönetmeliğe yeni bir madde olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği

MADDE 10/A - (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir veya talep etmesi halinde görev yaptığı hizmet biriminde kalabilir."

BÖLGE HİZMETİNDEN SAYILACAK SÜRELER MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK

Bölge hizmetinden sayılacak süreler maddesinde değişiklik yapılmıştır. Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler ile görevin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler yönünden ikili bir ayrım yapılmıştır. ayrıca hastalık izni alınması durumunda da bu sürelerin sadece 6 ayının kadronun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

İşte yeni madde:

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 - (1) Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret izinlerinin tamamı ve 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

(2) Görevin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Aynı unvanda aday memur olarak geçen sürelerin tamamı.

b) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı."

STANDART KADRO FAZLASI PERSONEL İHTİYAÇ DUYULAN DİĞER BİRİMLERE ATANACAK

Yönetmeliğe "Standart kadro fazlası personel" başlıklı yeni bir madde eklenmiştir. Bu madde OGM'nin birim bazında norm kadro çalışmalarını sonuçlandırdığını göstermektedir. Buna göre, birimlerdeki standart kadro fazlası personel, öncelikle talepleri doğrultusunda, aksi takdirde en az puanı olan personelden başlamak üzere ihtiyaç duyulan birimlere atanabilecek.

SÖZLEŞMELİ ORMAN MÜHENDİSLERİ

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli orman mühendislerinin bu Yönetmelikteki sınava ilişkin hükümlere tabi olduğu yönünde yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Yönetmelik düzenlemenin tam metni için tıklayınız.