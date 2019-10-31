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Diploma kiralayanların verdiği zarar

Diploma kiralayanların verdiği zarar
 31 Ekim 2019 08:15
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Diploma kiralayanların verdiği zarar

Diplomasını kiralayanlar, bir çok sektörde ehil olmayanlara, o işi yapma imkanı sunarak, tehlikeli bir süreci başlatıyorlar

Özellikle sağlığı tehdit eden, yaşamı tehdit eden sektörlerde diploma kullandırılması bir çok sorunu beraberinde getiriyor.

Güzellik salonundan, inşaat sektörüne kadar, eczanelerden kuaförlere kadar bir çok sektörde bu şekilde uygulamalara rastlamak mümkün. 4

Bir çok meslek örgütü ile resmi kurumlar bu usülsüzlüğün peşine düştü. Diploma iptali , meslekten men cezalarının yanı sıra, ilerde çıkabilecek ve diploma sahibinin kusuru olarak değerlendirilecek sorumlulukta yüklenebiliyor.

Can ve mal güvenliği tehlikeye atan diploma kiralayıcılar, çoğunlukla yeni mezunlardan oluşuyor. Özellikle ek kazanç yolu olarak görenler yine yakınları aracılığıyla yakınlarının firmalarında istihdam edilmektedir.

Memurlar.Net
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