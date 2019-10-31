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Talisca bombası! Süper Lig'e geri dönüyor

Brezilyalı yıldız yuvasına geri dönüyor
 31 Ekim 2019 08:26
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Talisca bombası! Süper Lig'e geri dönüyor

A spor da yer alan habere göre

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde takımı ile şampiyonluk yaşayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kıran kadronun en önemli isimlerinden biri olan Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı takımla kiralık sözleşmesi bittikten sonra Guanzghou Evergrande'ye transfer olan yıldız futbolcu Çin basınında gündeme oturdu. Talisca'nın takımdan ayrılmak istediği iddiaları manşetlerde yer aldı. Yetenekli futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada Anderson Talisca fırtınası estirdi.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Çin Süper Ligi takımlarından Guanzghou Evergrande'ye transfer olan Talisca, son haftalarda eleştirileri üzerine topladı..

Takımının Henan Jienye ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Brezilyalı yıldıza eleştiriler çoğaldı.. Guanzghou Evergrande, 2-0 yenik duruma düştükten sonra Talisca'yı ilk yarı bitmeden çıkartmış ve maç 2-2 bitmişti..

''BELKİ BURADA OLMAK İSTEMİYORDUR''

Çin basını, Talisca'nın umursamaz tavırlarını manşetlere taşırken ''Talisca sistemi bozuyor. Hücumda etkili olamıyor, savunmaya hiç gelmiyor.

Ruhsal hali onu ilgilendirir, takımını yalnız bırakmamalı. Belki de Talisca'nın kalbi burada olmak istemiyordur.'' sözleri kullanıldı..

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Talisca...

25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın 2022 yılına kadar Çin ekibiyle sözleşmesi bulunuyor...

Talisca'nın takımdan ayrılma ihtimalinin doğması Beşiktaşlı taraftarlarda büyük heyecan yarattı.

Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden Anderson Talisca'nın geri dönmesi için yorumlar yaptı.
Memurlar.Net
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