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Kanada'dan teröre skandal ödül

Batı, terör örgütü YPG/PKK'yı aklamak için harekete geçti. Kanada Savunma Bakanlığı, 196 ülkede kırmızı bültenle aranan YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i 'temiz savaşçı ödülü' vermek için ülkeye davet etti.
 31 Ekim 2019 08:46
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Kanada'dan teröre skandal ödül

Barış Pınarı Harekatı ve ardından imzalanan Soçi mutabakatı ile Suriye'nin kuzeyinden temizlenen terör örgütü YPG/PKK'ya yine Batı sahip çıktı. Avrupa medyası ve ABD Başkanı Donald Trump terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i muhatap alarak teröristleri aklarken, Kanada'dan skandal bir adım geldi. Kanada devleti terörist başını ödüllendirmek için ülkeye davet etti.

DEAŞ BAHANESİ

Erbil merkezli Rudaw'ın haberine göre, ömrünü savaşlarda insanlığa hizmet için adayan kişilere her yıl "Temiz Savaşçı Ödülü" veren Kanada Savunma Bakanlığı, bu sene Ferhat Şahin Abdi'yi taltif etme kararı aldı. Bakanlığın Temiz Savaşçı Ödülü'nü alması için, 196 ülkede kırmızı bültenle aranan YPG'li teröristi ülkeye davet ettiği öğrenildi. Reddit'te yer alan haberde ise Abdi'nin terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde Genel Komutanı olması nedeniyle taltif edildiği kaydedildi.

Haberde, söz konusu ödülün verilme sebebinin 'terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ve sürece SDG'nin katkıları' olduğu ifade edildi.

İLK DAVET ABD'DEN

Terörist başı Abdi, ilk olarak Amerikalı senatörler tarafından Washington'a davet etmiş, Başkan Donald Trump da "Yakında seni görmek için sabırsızlanıyorum" demişti. Skandal hamle üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, ABD'ye seslenerek, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

Esad'ın işkencecilerine insanlığa karşı suç davası

Almanya, Beşar Esad'ın eski gizli servisine çalışan iki üyesi hakkında insanlığa karşı işlenen suçlardan dava açtı. 2011 yılından bu yana yapılan istismarlar nedeniyle Suriyeli yetkililere insanlığa karşı işlenen suçlardan açılan ilk dava olma özelliğini taşıyan dosyada şubat ayında Almanya'da gözaltına alınan Enver Raslan ve Eyad el-Garib'in isimleri yer aldı. Savcığa göre başlıca şüpheli Enver Raslan başkent Şam'da, Nisan 2011 sonu ile Eylül 2012 arasında 4 bin mahkumun işkenceye maruz kaldığı bir hapishaneyi yönetti. Diğer şüpheli Eyad el-Garib ise 2011'de Duma kentinde 30 kişiyi alıkoyarak işkence uygulamak ile suçlanıyor.
Anadolu Ajansı
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