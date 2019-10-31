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2. elde rüzgar C'den yana esiyor

Sıfır otomobil satışlarından yaşanan sert düşüşe rağmen, ikinci el piyasasında hareketlilik sürüyor. İkinci el online pazarda yüzde 48,9'luk pay ve 449 bin 54 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı.
 31 Ekim 2019 08:48
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2. elde rüzgar C'den yana esiyor

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.3 azalırken, ikinci el araç satışları yüzde 0.4 artış gösterdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlenen bilgilere göre; 2019 yılı ocak-eylül döneminde ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 72, hafif ticari araçların payı da yüzde 28 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, ikinci el online pazarda yüzde 48,9'luk pay ve 449 bin 54 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Ardından yüzde 26,7 ile B segment ve yüzde 16,5'le de D segment sıralandı. Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinin payı ise 7.2 oldu.

FAİZLER ETKİLEDİ

Rapora göre, 1 Ekim-31 Aralık döneminde kamu bankalarının Türkiye'de üretilen binek ve hafif ticari araçlar için kredi faizlerini aylık 0.49-0.69 aralığına düşürme kararı, sektör yetkililerince olumlu karşılandı. Sıfır araç satışlarının artması durumunda ikinci el pazarında da araç bulunurluğunun artma ihtimali çok yüksek olarak değerlendirildi.

Star Gazetesi
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