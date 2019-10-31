Desteği kesti bursu kaldırdı

CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 31 Mart Yerel Seçimler öncesi verdiği 'dar gelirli vatandaşların yanında olacağım' vaadini çabuk unuttu. CHP'li Kılıç'ın ilk icraatlarından biri, dar gelirli ailelere yapılan yardımı azaltmak, öğrencilere verilen desteği ise kesmek oldu. Buca Belediyesi'nin ekim ayı meclis oturumunda maddi durumu kötü olan 900 aileye her ay verilen 300 TL, 100 TL'ye indirildi.

CHP'li Başkan Kılıç'ın icraatı bununla sınırlı kalmadı. Meclis kararı ile Buca'da ikamet eden 3 bin 200 öğrenciye verilen aylık 150 TL'lik destek de iptal edildi. CHP'li Kılıç'ın buradan elde edilen bütçeyi, temizlik işlerine aktardığı öne sürüldü. Bu kararlar AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık meclisten geçti. CHP'li Kılıç'ın aldığı bu karara Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ekrem Gündoğdu, "Fakir fukaranın aldığı yardımı kesmesi yetmiyormuş gibi şimdi öğrencilere yapılan desteğe de göz diktiler.

Başkanın en kısa zamanda yanlışından geri dönmesi lazım. Temizlik işleri ihalesinde 51 çöp arabasını 15 aylığına 43 Milyon TL'ye kiralandı. Yardımlaşmadan kesilen paraların nereye gittiği belli oluyor" diye konuştu.

Eray ARPAŞİN