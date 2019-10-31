Anayasa Mahkemesinden ihraç edilenlerin eşlerinin pasaportlarıyla ilgili önemli karar
|31 Ekim 2019 09:15
|Yazdır
Anayasa Mahkemesi, 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 5 maddesiyle ilgili iptal istemini görüştü.
KHK İLE İHRAÇ EDİLENLERİN EŞLERİNİN PASAPORTU, HAKİM KARARI YOKSA, İPTAL EDİLEMEZ
Mahkeme, haklarında soruşturma veya kovuşturma olmaksızın KHK ile ihraç edilenlerin eşlerinin pasaportlarının da İçişleri Bakanlığınca iptal edilebilmesine imkan tanıyan madde hükmünü iptal etti.
KAPATILAN FETÖ ÜNİVERSİTESİNDEN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE ATANANLARIN ÖDEDİĞİ ÜCRETLER
Mahkeme ayrıca kapatılan bir FETÖ üniversitesinde okumaktayken, Devlet üniversitelerine yerleştirilenlerin, vakıf üniversitesine ödemesi gereken ücreti ilgili üniversiteye ödemesini öngören hükmü, "puanı eşit veya daha düşük" Devlet üniversiteleri yönünden iptal etti.
OHAL DÖNEMİNDE KARAR ALANLARIN HUKUKİ, MALİ, CEZAİ SORUMLULUĞU OLMASI MADDESİ
Anayasa Mahkemesinin bir diğer önemli kararı ise OHAL döneminde karar alanların, hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu olmayacağına dair düzenlemeye ilişkindir. Mahkeme bu maddeyi iptal etmemiştir. Ancak, iptal etmeme gerekçesini yazarken "haksızlık oluşturduğu ileri sürülen fiiller için yapılacak incelemede söz konusu fiilin kural bağlamında görev gereği veya görevden kaynaklanıp kaynaklanmadığının değerlendirileceği kuşkusuzdur. Bu değerlendirme sonucunda varılan sonucun görevle ilgili olmadığı ya da bunun sınırlarını aştığı tespit edilmesi halinde sorumluluk gündeme gelecektir." demiştir.
AYM kararının tam metni için tıklayınız.
İşte Anayasa Mahkemesinin 5 maddeye dair kararları
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AYM, Yüce Divan sıfatıyla, Başbuğ hakkında kararını verdi
31 Ekim 2019 12:59
|OHAL'de uygulanan gözaltı süresi 'Anayasaya uygun' bulundu
31 Ekim 2019 12:40
|OHAL'de tutuklu-avukat görüşmesine kısıtlama 'Anayasaya uygun' bulundu
31 Ekim 2019 12:28
|AYM'den önemli karar... OHAL döneminde karar alanların cezai, mali sorumluluğu olur mu?
31 Ekim 2019 10:00
|Seçim için istifa eden hakimin dönüş talebi hakkında AYM'den önemli karar!
23 Ekim 2019 09:00
|Polis müdahalesiyle öğretmenlerin yaralanması hak ihlali sayıldı
22 Ekim 2019 12:33
|MHP davasının hakimine AYM'den ret
20 Ekim 2019 17:16
|Anayasa Mahkemesi: BM yargıcı da olsa tutuklanabilir
15 Ekim 2019 10:57
|Çocuğun trafodan elektrik akımına kapılması 'hak ihlali' sayıldı
09 Ekim 2019 12:23
|AYM'de Başkanvekilliği seçimi yapıldı
08 Ekim 2019 16:24