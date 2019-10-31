Anayasa Mahkemesinden ihraç edilenlerin eşlerinin pasaportlarıyla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi, 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 5 maddesiyle ilgili iptal istemini görüştü.

KHK İLE İHRAÇ EDİLENLERİN EŞLERİNİN PASAPORTU, HAKİM KARARI YOKSA, İPTAL EDİLEMEZ

Mahkeme, haklarında soruşturma veya kovuşturma olmaksızın KHK ile ihraç edilenlerin eşlerinin pasaportlarının da İçişleri Bakanlığınca iptal edilebilmesine imkan tanıyan madde hükmünü iptal etti.

KAPATILAN FETÖ ÜNİVERSİTESİNDEN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE ATANANLARIN ÖDEDİĞİ ÜCRETLER

Mahkeme ayrıca kapatılan bir FETÖ üniversitesinde okumaktayken, Devlet üniversitelerine yerleştirilenlerin, vakıf üniversitesine ödemesi gereken ücreti ilgili üniversiteye ödemesini öngören hükmü, "puanı eşit veya daha düşük" Devlet üniversiteleri yönünden iptal etti.

OHAL DÖNEMİNDE KARAR ALANLARIN HUKUKİ, MALİ, CEZAİ SORUMLULUĞU OLMASI MADDESİ

Anayasa Mahkemesinin bir diğer önemli kararı ise OHAL döneminde karar alanların, hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu olmayacağına dair düzenlemeye ilişkindir. Mahkeme bu maddeyi iptal etmemiştir. Ancak, iptal etmeme gerekçesini yazarken "haksızlık oluşturduğu ileri sürülen fiiller için yapılacak incelemede söz konusu fiilin kural bağlamında görev gereği veya görevden kaynaklanıp kaynaklanmadığının değerlendirileceği kuşkusuzdur. Bu değerlendirme sonucunda varılan sonucun görevle ilgili olmadığı ya da bunun sınırlarını aştığı tespit edilmesi halinde sorumluluk gündeme gelecektir." demiştir.

AYM kararının tam metni için tıklayınız.

İşte Anayasa Mahkemesinin 5 maddeye dair kararları