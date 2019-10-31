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Hayvanların kısırlaştırılması caiz değil

'İnsanlar gibi tüm hayvanların üreme ve çoğalma hakkı vardır' diyen Diyanet İşleri Başkanlığı, "Meşru bir sebep olmadıkça hayvanların kısırlaştırılması caiz değildir" ifadesini kullandı. Ancak Kurul, gerekli ve meşru sebeplerle; toplum menfaati gereği evde beslenen hayvanların gebe kalmalarını engelleyici ilaç ve benzeri şeylerin kullanılmasında ve ekolojik dengeyi bozmamak şartıyla kedi, köpek gibi başıboş hayvanların kısırlaştırılarak çoğalmalarının kontrol altına alınmasında dinen bir sakınca olmadığını da belirtti
 31 Ekim 2019 09:18
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Hayvanların kısırlaştırılması caiz değil

İnsanlar gibi tüm hayvanların üreme ve çoğalma hakkı vardır" diyen Diyanet İşleri Başkanlığı, "Meşru bir sebep olmadıkça hayvanların kısırlaştırılması caiz değildir" ifadesini kullandı. Ancak Kurul, gerekli ve meşru sebeplerle; toplum menfaati gereği evde beslenen hayvanların gebe kalmalarını engelleyici ilaç ve benzeri şeylerin kullanılmasında ve ekolojik dengeyi bozmamak şartıyla kedi, köpek gibi başıboş hayvanların kısırlaştırılarak çoğalmalarının kontrol altına alınmasında dinen bir sakınca olmadığını da belirtti

"İnsanlar gibi tüm hayvanların üreme ve çoğalma hakkı vardır" diyen Diyanet İşleri Başkanlığı, "Meşru bir sebep olmadıkça hayvanların kısırlaştırılması caiz değildir" ifadesini kullandı. Ancak Kurul, gerekli ve meşru sebeplerle; toplum menfaati gereği evde beslenen hayvanların gebe kalmalarını engelleyici ilaç ve benzeri şeylerin kullanılmasında ve ekolojik dengeyi bozmamak şartıyla kedi, köpek gibi başıboş hayvanların kısırlaştırılarak çoğalmalarının kontrol altına alınmasında dinen bir sakınca olmadığını da belirtti

Diyanet İşleri Başkanlığı, hayvanların kısırlaştırılmasının caiz olmadığını açıkladı. Başkanlığa bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, vatandaşlardan gelen hayvanların kısırlaştırılmasının caiz olup olmadığına ilişkin soruya, "İnsanlar gibi tüm hayvanların da üreme ve çoğalma hakları vardır. Hayvanların yeme içme ihtiyaçlarının teminini engellemek uygun olmadığı gibi üreme özelliklerini ortadan kaldırmak da uygun değildir. Gerekli ve meşru bir sebep bulunmadıkça hayvanların kısırlaştırılması da caiz değildir" cevabını verdi.

Ancak Kurul, gerekli ve meşru sebeplerle; toplum menfaati gereği evde beslenen hayvanların gebe kalmalarını engelleyici ilaç ve benzeri şeylerin kullanılmasında ve ekolojik dengeyi bozmamak şartıyla kedi, köpek gibi başıboş hayvanların kısırlaştırılarak çoğalmalarının kontrol altına alınmasında dinen bir sakınca olmadığını da belirtti.

BAŞI BOŞ HAYVANLAR AYRI

İş gücünden, nesil ıslahından ve et verimliliğinden ziyadesiyle istifade edilebilmesini temin etmek amacıyla dana ve teke gibi bazı hayvanların kısırlaştırılmasının da caiz görüldüğü vurgulandı.

BURAK ERDEM ÇELİK
Anadolu Ajansı
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