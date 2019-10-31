İBB, Cumhuriyet konserleri için hangi sanatçıya ne kadar ödedi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri için ne kadar ücret ödendiğini açıkladı
|31 Ekim 2019 09:31
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İBB BÜTÇE BELGESİNİ PAYLAŞTI
Sosyal medyada dolaşan rakamlar üzerine İBB, Cumhuriyet konseri için hangi sanatçıya ne kadar ödendiğine dair belge yayınladı.
EN BÜYÜK PAY ATENA'YA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyuyla paylaştığı listede Athena, 120 bin lira ile en üstte yer alıyor.
Şevval Sam'ın ise 50 bin liralık konser ücretle, ikinci sırada olduğu görülüyor.
SANATÇILARA ÖDENEN RAKAMLAR
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