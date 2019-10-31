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AYM'den önemli karar... OHAL döneminde karar alanların cezai, mali sorumluluğu olur mu?

Anayasa Mahkemesi, 6749 sayılı OHAL Kanununun 9. maddesine yönelik kararında, görevden kaynaklanmayan işlemlerin sorumluluk doğuracağına karar verdi.
 31 Ekim 2019 10:00
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AYM'den önemli karar... OHAL döneminde karar alanların cezai, mali sorumluluğu olur mu?

6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9. maddesi şu şekildedir:

"Madde 9 - (1) Bu Kanun kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

Bu madde gereğince genel olarak OHAL döneminde karar alanlara yönelik hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk yoluna başvurulamamaktadır.

Anayasa Mahkemesi de açılan bir davada, bu maddenin iptal edilmesi yönündeki talebi reddetmiştir. Ancak mahkeme iptal istemini reddederken, haksızlık oluşturan fiilin görev gereği olup olmadığının incelenmesi gerektiğini belirtmiş ve görevden kaynaklanmayan işlemlerin hukuki sonuç doğuracağını vurgulamıştır.

Karar gerekçesinde "haksızlık oluşturduğu ileri sürülen fiiller için yapılacak incelemede söz konusu fiilin kural bağlamında görev gereği veya görevden kaynaklanıp kaynaklanmadığının değerlendirileceği kuşkusuzdur. Bu değerlendirme sonucunda varılan sonucun görevle ilgili olmadığı ya da bunun sınırlarını aştığı tespit edilmesi halinde sorumluluk gündeme gelecektir." denilmiştir.

AYM kararının tam metni için tıklayınız.

İşte Anayasa Mahkemesinin 9. maddeye dair kararı

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