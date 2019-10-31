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11 cinayetin hükümlüsü, 25 yıl sonra dağda yakalandı
Muş'ta 25 yıl önce 11 kişinin öldürüldüğü silahlı kavga nedeniyle 36 yıl hapis cezası alan firari Medeni Sağın, dağda saklandığı sığınakta yakalandı
|31 Ekim 2019 09:35
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Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994'te merkez Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili aranan Medeni Sağın'ın yakalanması için çalışma başlattı.
KAN DAVASI VE 11 CİNAYET
Hakkında Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'Kan gütme saikiyle öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sağın'ın, saklandığı adres tespit edildi.
DAĞDA YAPTIĞI SIĞINAKTA YAKALANDI
Dün sabah saatlerinde merkez Çiçekli köyüne gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Sağın'ın, güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağda yaptığı sığınakta saklandığı, su ihtiyacını da doğal kuyudan karşıladığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Sağın, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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