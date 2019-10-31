Juventus devre arasında Merih Demiral ile yolları ayırabilir
|31 Ekim 2019 09:34
|Yazdır
Bu yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer olan ancak kadroda kendisine yer bulmakta zorluk çeken Merih Demiral'ın devre arasında kulüpten ayrılabileceği iddiaları yükselmeye devam ediyor.
Bu yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer olan ancak kadroda kendisine yer bulmakta zorluk çeken Merih Demiral'ın devre arasında kulüpten ayrılabileceği iddiaları yükselmeye devam ediyor. Merih Demiral gibi kulüpten ayrılması muhtemel isimlerden bir diğeri ise İtalyan savunmacı Daniele Rugani gösterildi. Burada A planı olarak Rugani gösterildi.
Özellikle geniş savunma rotasyonu nedeniyle bu yıl yalnızca 90 dakika sahada kalabilen Merih Demiral için Milan, Atletico Madrid ve Manchester United'ın devrede olduğu ve bu kulüplerin ocak ayında Juventus'un kapısını çalabilecekleri belirtiliyor.
La Gazzetta dello Sport' un haberine göre Maurizio Sarri, sakat oyuncusu Giorgio Chiellini'nin iyileşmesini bekleyecek ve duruma göre ocak ayının sonunda Merih ya da Rugani ile yollar ayrılacak. Juventus'un yaz transfer döneminde Merih için gelen 40 milyon Euro'luk teklifi reddettiği iddia edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Talisca bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
31 Ekim 2019 08:26
|Fenerbahçe kupada yerlilerle maçı göğüsledi
30 Ekim 2019 22:04
|Eskişehirspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı
30 Ekim 2019 20:32
|Süper Lig'de ilk 9 haftanın yerli raporu
29 Ekim 2019 22:19
|İtinayla hoca gönderilir...Yeni Malatyaspor'dan ilginç istatistik
29 Ekim 2019 15:08
|Süper Lig'de iki istifa birden!
29 Ekim 2019 13:32
|Trabzonspor 1 puanı son dakikada aldı
28 Ekim 2019 21:58
|Futbolcuları tokatlayan antrenörün cezası belli oldu
28 Ekim 2019 19:23
|Türk dalıcı Dünya rekoru kırdı
28 Ekim 2019 10:40
|Abdullah Avcı Fatih Terim'le neden tokalaşmadı? Verdiği cevap olay
28 Ekim 2019 09:46