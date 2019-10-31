1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Juventus devre arasında Merih Demiral ile yolları ayırabilir

Juventus'ta çok fazla süre alamayan Merih Demiral'in devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
 31 Ekim 2019 09:34
Yazdır
Juventus devre arasında Merih Demiral ile yolları ayırabilir

Bu yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer olan ancak kadroda kendisine yer bulmakta zorluk çeken Merih Demiral'ın devre arasında kulüpten ayrılabileceği iddiaları yükselmeye devam ediyor.

Bu yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer olan ancak kadroda kendisine yer bulmakta zorluk çeken Merih Demiral'ın devre arasında kulüpten ayrılabileceği iddiaları yükselmeye devam ediyor. Merih Demiral gibi kulüpten ayrılması muhtemel isimlerden bir diğeri ise İtalyan savunmacı Daniele Rugani gösterildi. Burada A planı olarak Rugani gösterildi.

Özellikle geniş savunma rotasyonu nedeniyle bu yıl yalnızca 90 dakika sahada kalabilen Merih Demiral için Milan, Atletico Madrid ve Manchester United'ın devrede olduğu ve bu kulüplerin ocak ayında Juventus'un kapısını çalabilecekleri belirtiliyor.

La Gazzetta dello Sport' un haberine göre Maurizio Sarri, sakat oyuncusu Giorgio Chiellini'nin iyileşmesini bekleyecek ve duruma göre ocak ayının sonunda Merih ya da Rugani ile yollar ayrılacak. Juventus'un yaz transfer döneminde Merih için gelen 40 milyon Euro'luk teklifi reddettiği iddia edilmişti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Talisca bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
31 Ekim 2019 08:26		 Fenerbahçe kupada yerlilerle maçı göğüsledi
30 Ekim 2019 22:04
Eskişehirspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı
30 Ekim 2019 20:32		 Süper Lig'de ilk 9 haftanın yerli raporu
29 Ekim 2019 22:19
İtinayla hoca gönderilir...Yeni Malatyaspor'dan ilginç istatistik
29 Ekim 2019 15:08		 Süper Lig'de iki istifa birden!
29 Ekim 2019 13:32
Trabzonspor 1 puanı son dakikada aldı
28 Ekim 2019 21:58		 Futbolcuları tokatlayan antrenörün cezası belli oldu
28 Ekim 2019 19:23
Türk dalıcı Dünya rekoru kırdı
28 Ekim 2019 10:40		 Abdullah Avcı Fatih Terim'le neden tokalaşmadı? Verdiği cevap olay
28 Ekim 2019 09:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:18 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:09 - Dolaptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı18:07 - 'Kamu kurumları KDK kararlarına yüzde 70 uydu'18:03 - Bakan Albayrak: Enflasyon'da ekimde yüzde 8'leri göreceğiz17:55 - Erdoğan: Kırık kalpleri tamir edeceğiz17:51 - Yerel yönetimler görevde yükselme sonuçları açıklandı17:48 - Genel Kurul'da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' tartışması17:39 - Şentop'tan, ABD Temsilciler Meclisi kararına tepki17:37 - Öğretim görevlisi cinsel saldırıdan tutuklandı17:32 - İBB'de müdür, memur olarak atandı
17:28 - Sürücüler dikkat...12 Kasım'a kadar kapalı olacak17:20 - Hazine 3 ayda 56 milyar TL borçlanacak17:18 - Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları17:16 - İl Sağlık Müdürlüğünden 'HIV'li tıbbi malzeme' açıklaması17:14 - 'Ülkemizin dışarıdaki meselelerinde hep birlikteyiz'17:14 - Adalet Bakanlığı'ndan hakim savcı alımı ile ilgili açıklama17:13 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:04 - Bu ilçede, 110 kişi iş vaadiyle dolandırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Arınç: KHK bir faciadır
Uzman çavuşa kadro geliyor
2. elde rüzgar C'den yana esiyor
Yeni gelir vergisi 2020'de başlıyor
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü
Kredi kartında fiyatları düşürecek sınır yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesinden ihraç edilenlerin eşlerinin pasaportlarıyla ilgili önemli karar
Sendikacı, emekli olan memurun yerine çocuğunun işe alınmasını istedi
İBB, Cumhuriyet konserleri için hangi sanatçıya ne kadar ödedi?
Talisca bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karakomik filmler 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 2
F klavye 1
sınavları maliyetine yapıyoruz 3
02.11.2019 antalyaspor vs beşiktaş maçı 1
aklını şaşırmak 3
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 5
cı ci eki 3
duvar örmek 5
ilk yumruğu yiyen şanslı 3
SON İLANLAR
YÖK Naklen Kariyer Meslek Mensubu Alım İlanı
Mamak Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam